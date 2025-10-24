Ser brasileiro é? Livro infantil que valoriza cultura e identidade do Brasil está disponível em Portugal

Quando morava no Canadá, depois de se tornar mãe, a carioca Amarilis Pereira se viu diante de uma dúvida comum a muitas famílias que vivem no exterior. Como passar para o filho um pouco da cultura e hábitos do Brasil? "Aí eu tive a ideia de fazer esse livro, de mostrar um pouco, para ele, da nossa cultura da nossa diversidade, costumes, dos nossos mitos, das nossas lendas", conta a escritora ao DN Brasil.Foi assim que nasceu o livro 'Ser brasileiro é...', que, de forma lúdica e com ilustrações cativantes, de Marcelo Cardinal, apresenta elementos das várias regiões do país e estimula a conexão dos pequenos com o lado verde e amarelo das suas famílias."Virou o livro do meu filho. A gente morou no Canadá, agora mora aqui em Portugal. Meu marido é luso-canadense, eu sou portuguesa também por herança e o meu filho tem essas nacionalidades. É um orgulho quando eu vejo ele falando assim, 'mamãe, eu sou brasileiro, né?'. Já fomos algumas vezes com ele ao Brasil, mas historicamente ele foi pouco", diz Amarilis.No enredo, o protagonista, que foi desenhado e inspirado no filho da escritora, faz um passeio pelas diversas regiões do país. "Desfilar no Carnaval com sua fantasia favorita. Comer milho verde, paçoca e canjica. Brincar na praia o verão inteiro. Ser brasileiro é tão maneiro!".Clique aqui e siga o canal do DN Brasil no WhatsApp!A inspiração veio, também, de detalhes do dia a dia da família. "Coloquei algumas coisa que já aconteciam em casa. Tem uma cena do livro em que a gente mostra uma feira no Brasil e tem ele lá segurando um pão de queijo. Ele ali, com um ano e meio, a gente já oferecia o pãozinho e ele adorava"..Durante a escrita, Amarilis contou com os feedbacks de vários amigos, de diferentes estados, para garantir que o livro teria uma boa representatividade de um povo tão diverso. "Porque não adianta a gente mostrar um Brasil unilateral, né? Um Brasil segregado ou um Brasil de uma única raça, do único povo, do único ponto de vista. Então eu queria uma coisa que conversasse com os brasileiros em sua totalidade".A autora conta que a cena em que aborda as raízes do Brasil foi uma das mais complexas de ser construída. "Queria que ela transmitisse realmente que a gente tem um passado histórico muito violento, difícil, que a gente ainda está vivendo e tem muita coisa para recuperar, mas eu queria que ela transmitisse um pouco de esperança e um pouco de gratidão pelas ancestralidades que a gente carrega".Agora em Portugal, a autora conta ter identificado, com a divulgação do livro, "muita oportunidade, inclusive nas escolas, nas bibliotecas, de trazer esse aprendizado para a gente". Ponto que considera importante dado o contexto atual do país, e que considera que, com o livro, pode ser reforçado. "Dá a chance de ter esse olhar um pouco mais afetivo e integrado, de união e de harmonia, porque essa amizade entre o Brasil e Portugal é uma coisa já tão antiga, e precisa cada vez mais, ainda mais a gente sabendo que a maior parte dos imigrantes aqui em Portugal são de fato os brasileiros. O livro vem para ajudar a integração do ponto de vista educacional, do ponto de vista escolar", avalia.Aos poucos, o livro foi conquistando famílias em vários países. Pequenos leitores que vão descobrindo que "viemos desse lugar de potência e que a gente consegue. E o que a gente colocar nossa mente, o nosso eu, a gente consegue conquistar e a gente consegue fazer ali a nossa marca e mostrar o nosso bom exemplo no mundo todo. É fazer com que o mundo todo, de fato, conheça quem somos nós."O livro está disponível para compra online pela Amazon.caroline.ribeiro@dn.pt.O DN Brasil é uma seção do Diário de Notícias dedicada à comunidade brasileira que vive ou pretende viver em Portugal. Os textos são escritos em português do Brasil..Casa Oxente: nova galeria de arte quer criar ponte cultural entre o Nordeste e a Europa.Festa Literária Internacional de Pernambuco celebra 20 anos com edição inédita em Portugal