Festa literária comemora 20 anos em 2025.DR
Festa Literária Internacional de Pernambuco celebra 20 anos com edição inédita em Portugal

Edição portuguesa da Fliporto acontece de 22 a 25 de outubro no Mosteiro de Leça do Balio, em Matosinhos; entrada é gratuita.
A Festa Literária Internacional de Pernambuco (Fliporto) desembarca pela primeira vez em Portugal neste mês de outubro. O evento, que comemora 20 anos de existência, acontece entre os dias 22 e 25, no Mosteiro de Leça do Balio, em Matosinhos, distrito do Porto, e tem como tema “O Livro em Tempos Digitais e a Literatura em Língua Portuguesa”. A entrada é gratuita.

A edição portuguesa do festival, criado em 2005 no Brasil, é realizada em parceria com a Fundação Livraria Lello. A programação inclui lançamentos de livros, debates, painéis e sessões voltadas às escolas, reunindo escritores, artistas e pensadores dos países lusófonos.

De acordo com Antônio Campos, presidente do Instituto Fliporto, no Brasil, e coordenador–geral da Fliporto Portugal, a iniciariva "é uma oportunidade histórica para estreitar os laços literários entre Portugal e o Brasil, e o vasto universo lusófono, unindo autores, leitores e instituições culturais dos dois lados do Atlântico, e criando pontes de cooperação e de partilha de ideias”.

A abertura, no dia 22, contará com a entrega do Prêmio Literário Guerra Junqueiro 2024 à escritora Dulce Maria Cardoso, cuja obra será apresentada pela investigadora Margarida Calafate Ribeiro.

Clique aqui e siga o canal do DN Brasil no WhatsApp!

Entre os destaques dos dias seguintes estão os painéis “Tecnologia e Literatura: o impacto da IA na literatura, no pensamento e na felicidade humana” e “A importância dos festivais literários na formação de leitores e escritores”, além do debate “A Língua Portuguesa que nos Une”, com a participação de nomes como Olinda Beja, Amélia Dalomba, José Manuel Diogo e Alexandre Faria.

A escritora angolana Amélia Dalomba também será homenageada no dia 24, ao receber o Prêmio Literário Guerra Junqueiro Lusofonia Angola 2024.

A Fliporto em Portugal também conta com passagens confirmadas de Rui Couceiro, João Morgado, António Campos e outros autores. A sessão de encerramento, no dia 25, inclui o lançamento do livro Geral, de Carlos Pena Filho, seguido de networking e porto de honra.

