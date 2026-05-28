Ronaldinho x Deco: Jogo das Estrelas ocorre esta sexta em Lisboa

Futebol brasileiro, solidariedade e emoção estão garantidos no gramado do Estádio do Restelo, em Lisboa, esta semana. O Jogo das Estrelas, entre Ronaldinho e Deco, está marcado para sexta-feira, às 20h, e ainda restam poucos ingressos à venda.O "Bruxo", como é conhecido, já está em Lisboa. Ele foi recebido na noite de quarta-feira, 27 de maio, pelo CEO do evento, José Pereira Júnior. Juntos, eles prometem um clima de "festa, emoção e espetáculo". A partida será realizada em apoio a causas em Leiria, cidade devastada pela tempestade Kristin.O jogo reúne os brasileiros Ronaldinho e Deco, amigos de longa data. "Há 20 anos, Ronaldinho Gaúcho e Deco faziam história juntos no futebol mundial. Dois craques, uma equipa inesquecível e uma conquista que marcou gerações: a UEFA Champions League. Um momento eterno para o futebol, construído com talento, magia e uma ligação dentro de campo que ficou para sempre na memória dos adeptos. E agora, 20 anos depois, estas duas lendas voltam a encontrar-se em Lisboa para mais um momento especial", destacam os organizadores.Além dos dois jogadores, vários astros do futebol já confirmaram presença, como Richarlison, Silvinho, Felipe Oliveira, Ramires e Cesar Prates. Do lado português, estarão Armando Sá, o treinador António Oliveira, Adrien Silva, entre outros.Vale lembrar que, em 2024, Ronaldinho também esteve em Lisboa para uma partida beneficente no estádio do Estrela da Amadora, ao lado de Ricardo Quaresma. Na ocasião, o evento contou com nomes como Anderson Polga, Edílson e Luizão, além da cobertura do DN Brasil.As entradas podem ser adquiridas para venda através deste link.amanda.lima@dn.pt.O DN Brasil é uma seção do Diário de Notícias dedicada à comunidade brasileira que vive ou pretende viver em Portugal. Os textos são escritos em português do Brasil..Lobby por Neymar no Mundial foi de deputado a atleta cortado e transformou a convocatória num 'grande circo'.Ronaldinho Gaúcho e Deco participam de Jogo das Estrelas em Lisboa no fim de maio