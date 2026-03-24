Ronaldinho participou de jogo festivo na Amadora em 2024.
Ronaldinho participou de jogo festivo na Amadora em 2024. Álvaro Isidoro/Arquivo.
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Ronaldinho Gaúcho e Deco participam de Jogo das Estrelas em Lisboa no fim de maio

Partida beneficente no Estádio do Restelo vai reunir ídolos do futebol para apoiar causas em Leiria.
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Os fãs de futebol que vivem em Lisboa têm motivos para comemorar: no próximo dia 31 de maio, a partir das 16h, a capital portuguesa recebe um Jogo das Estrelas que vai reunir nomes históricos do esporte no Estádio do Restelo, em Belém. Em campo estarão as equipes dos Amigos de Ronaldinho Gaúcho e dos Amigos de Deco, luso-brasileiro que atuou ao lado do “Bruxo” em uma das formações mais marcantes do Barcelona, em uma partida com caráter beneficente.

O evento será realizado na casa do tradicional Belenenses e tem como objetivo arrecadar recursos para a região de Leiria, afetada no início do ano por tempestades. Segundo a organização, os danos atingiram grande parte das estruturas esportivas do distrito, impactando milhares de atletas e interrompendo competições locais.

A iniciativa é promovida pela Pereira Sports e marca a edição portuguesa do chamado “Jogo do Ronaldinho”, que já passou por outros países. A lista completa de jogadores ainda não foi divulgada, mas a expectativa é de que outros ex-atletas conhecidos do futebol internacional participem do encontro.

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Além da partida, estão previstas experiências para sócios do Belenenses, como a oportunidade de entrar em campo com os jogadores e até participar do jogo. Também haverá ações de proximidade com os atletas, incluindo sessões de fotos e distribuição de camisas autografadas.

Vale lembrar que, em 2024, Ronaldinho também esteve em Lisboa para uma partida beneficente no estádio do Estrela da Amadora, ao lado de Ricardo Quaresma. Na ocasião, o evento contou ainda com nomes como Anderson Polga, Edílson e Luizão e contou com a cobertura do DN Brasil.

Os ingressos já estão disponíveis para venda, com preços a partir dos €25. As entradas podem ser adquiridas para venda através deste link.

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