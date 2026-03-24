Ronaldinho Gaúcho e Deco participam de Jogo das Estrelas em Lisboa no fim de maio

Os fãs de futebol que vivem em Lisboa têm motivos para comemorar: no próximo dia 31 de maio, a partir das 16h, a capital portuguesa recebe um Jogo das Estrelas que vai reunir nomes históricos do esporte no Estádio do Restelo, em Belém. Em campo estarão as equipes dos Amigos de Ronaldinho Gaúcho e dos Amigos de Deco, luso-brasileiro que atuou ao lado do “Bruxo” em uma das formações mais marcantes do Barcelona, em uma partida com caráter beneficente.O evento será realizado na casa do tradicional Belenenses e tem como objetivo arrecadar recursos para a região de Leiria, afetada no início do ano por tempestades. Segundo a organização, os danos atingiram grande parte das estruturas esportivas do distrito, impactando milhares de atletas e interrompendo competições locais.A iniciativa é promovida pela Pereira Sports e marca a edição portuguesa do chamado “Jogo do Ronaldinho”, que já passou por outros países. A lista completa de jogadores ainda não foi divulgada, mas a expectativa é de que outros ex-atletas conhecidos do futebol internacional participem do encontro.Clique aqui e siga o canal do DN Brasil no WhatsApp!Além da partida, estão previstas experiências para sócios do Belenenses, como a oportunidade de entrar em campo com os jogadores e até participar do jogo. Também haverá ações de proximidade com os atletas, incluindo sessões de fotos e distribuição de camisas autografadas.Vale lembrar que, em 2024, Ronaldinho também esteve em Lisboa para uma partida beneficente no estádio do Estrela da Amadora, ao lado de Ricardo Quaresma. Na ocasião, o evento contou ainda com nomes como Anderson Polga, Edílson e Luizão e contou com a cobertura do DN Brasil.Os ingressos já estão disponíveis para venda, com preços a partir dos €25. As entradas podem ser adquiridas para venda através deste link. .Ronaldinho proporciona domingo de futebol brasileiro em Lisboa.Portugal deixa de ser escala obrigatória para promessas brasileiras