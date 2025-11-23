Roda de Conversa em Lisboa nesta segunda recebe vencedoras da Drag Race Brasil

Arte drag, nordestinidade, identidade e criação serão os temas de uma conversa especial na Casa Oxente nesta segunda-feira, dia 24 de novembro. O evento terá a presença de Ruby Nox e Poseidon, vencedora e finalista da segunda temporada do Drag Race Brasil.As artistas pernambucanas estão em turnê pela Europa e já realizaram shows em Lisboa e Porto. Com a bandeira do estado sempre na mala, Ruby e Poseidon sempre destacam a nordestinidade e a identidade drag.A roda de conversa é gratuita e as vagas são limitadas. O evento começa às 19h00. Esta iniciativa faz parte projeto Tira-gosto, da Casa Oxente, que é a "embaixada do nordeste na Europa".Clique aqui e siga o canal do DN Brasil no WhatsApp!Já a próxima edição do Tira-gosto será no dia 10 de dezembro, com o tema "Ritmos de justiça, a arte como linguagem de direitos humanos". A conversa será como "as artes e as culturas, especialmente as afro-brasileiras, fazem pulsar novas formas de justiça e direitos humanos. Vamos explorar como a criação artística abre caminhos de participação política, imaginação social e resistência, unindo estética e ética, ritmo e direito". Quem vai participar é advogada Hannah Linhares, que partilha reflexões do seu doutoramento no Centro de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra. A Casa Oxente, como o DN Brasil já revelou em reportagem recente, é uma galeria de arte dedicada a artistas nordestinos e às múltiplas formas de expressão da região. Mais do que uma galeria, a Casa Oxente surge com essa vocação de ser uma plataforma cultural nordestina e um espaço de partilha de conhecimento. “O que eu queria era tirar essa visão negativa que já está impregnada dentro do Brasil: aqui a gente parte do zero, para deixar que as pessoas construam sua própria imagem do que é o Nordeste”, disse ao jornal o fundador Wilame Lima.amanda.lima@dn.pt.O DN Brasil é uma seção do Diário de Notícias dedicada à comunidade brasileira que vive ou pretende viver em Portugal. Os textos são escritos em português do Brasil..Casa Oxente: nova galeria de arte quer criar ponte cultural entre o Nordeste e a Europa.Pernambucanas transformam banca de jornal desativada em loja de design em Lisboa