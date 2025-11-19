Títulos de residência que vencem em dezembro já podem ser renovados online

Títulos de residência que perdem a validade em dezembro já podem ser renovados. A Agência para a Integração, Migrações e Asilo (AIMA) liberou o portal de renovações nesta quarta-feira, 19 de novembro. No mês passado, a autorização para renovação havia sido disponibilizada no dia 20 de outubro e, no mês anterior, no dia 23 de setembro.Desde julho, quando o portal online foi lançado, a AIMA vem cumprindo os prazos, abrindo as renovações poucos dias antes do fim de cada mês. Como o DN Brasil noticiou há alguns meses, o objetivo é manter esse mecanismo de forma contínua, mês a mês. Na época do antigo Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF), o portal era aberto apenas a cada trimestre.Clique aqui e siga o canal do DN Brasil no WhatsApp!. É importante lembrar que, segundo a AIMA, neste momento:O Portal das Renovações apenas aceita pedidos de renovação para as autorizações de residência que tenham data de validade após o dia 1 de julho de 2025 e até o último dia de dezembro deste ano.Caso a data de validade seja posterior, é preciso esperar a abertura do portal, conforme procedimento que vem sendo adotado pela agência nos últimos meses.A renovação de autorizações de residência expiradas entre 22 de fevereiro de 2020 e 30 de junho de 2025 é realizada, pela Estrutura de Missão da AIMA, através desta plataforma.As renovações na Estrutura de Missão serão realizadas até o final de dezembro. Depois, todas serão pelo portal da AIMA. amanda.lima@dn.pt.O DN Brasil é uma seção do Diário de Notícias dedicada à comunidade brasileira que vive ou pretende viver em Portugal. Os textos são escritos em português do Brasil..AIMA lança novo serviço itinerante para apoiar integração de imigrantes.AIMA lança formulário de agendamento para imigrantes com visto de altamente qualificados