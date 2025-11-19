AIMA lança novo serviço itinerante para apoiar integração de imigrantes

Começa nesta quarta-feira, 19 de novembro, um novo serviço da Agência para a Integração, Migrações e Asilo (AIMA). Chamado "Atendimento Empregabilidade e Intervenção Social", o serviço será itinerante e gratuito, com foco na integração de imigrantes.Segundo comunicado da agência, a cada semana uma loja receberá o serviço. Foram selecionadas as lojas de Espinho, Santarém, Cascais, Alverca e Tavira para a iniciativa.A AIMA informa que os atendimentos serão realizados mediante marcação prévia e online. O objetivo é garantir "um acompanhamento especializado e próximo das necessidades concretas de cada imigrante".Clique aqui e siga o canal do DN Brasil no WhatsApp!O formulário de inscrição ressalta que o atendimento será exclusivamente nas em áreas específicas e não para assuntos de regularização. É reforçada a mensagem de "outros pedidos não serão considerados".Os assuntos disponíveis para agendamento incluem emprego, empreendedorismo, informações sobre programas de habitação, acesso aos serviços de saúde, apoios sociais (alimentação, vestuário e medicamentos), educação, registro de menores estrangeiros, qualificações e competências, e retorno voluntário. O pedido de marcação pode ser feito aqui.Ainda de acordo com a agência, com este serviço a AIMA reforça o seu compromisso em promover a integração e inclusão de imigrantes que residem em território nacional. O DN Brasil destaca que o foco para 2026, com iniciativas já em andamento, é melhorar a integração de imigrantes em Portugal.amanda.lima@dn.pt.O DN Brasil é uma seção do Diário de Notícias dedicada à comunidade brasileira que vive ou pretende viver em Portugal. Os textos são escritos em português do Brasil..AIMA lança formulário de agendamento para imigrantes com visto de altamente qualificados.AIMA: dois anos à procura de um rumo e de como comunicar com os imigrantes