AIMA lança formulário de agendamento para imigrantes com visto de altamente qualificados

Imigrantes com visto de altamente qualificados agora poderão fazer o agendamento online no site da Agência para Integração, Migrações e Asilo (AIMA). A agência lançou, nesta segunda-feira, 17 de novembro, uma nova funcionalidade no formulário de contato, onde já constam opções para outros tipos de visto.Por meio desse formulário, será possível solicitar a marcação para a troca do visto pelo título de residência, processo que precisa ser realizado em até 90 dias após a entrada no território. No entanto, como o DN Brasil já mostrou em reportagens, há casos de imigrantes altamente qualificados que tentam obter o título de residência há mais de um ano.Na nova funcionalidade lançada pela AIMA, é necessário selecionar, na primeira opção (tipo de assunto), "autorização de residência". Em seguida, no campo "subtipo do assunto", deve-se escolher "autorização de residência com visto consular (altamente qualificado)". Depois, é preciso inserir um e-mail de contato..O cidadão ou cidadã deve então informar nome completo, data de nascimento e nacionalidade. Também é obrigatório enviar uma cópia digitalizada do passaporte e outra do visto.A inclusão dessa modalidade de visto no formulário de contato da AIMA ocorre em um momento em que Portugal demonstra preferência por esse perfil de imigrante. Os vistos de procura de trabalho, tal como existiam, foram cancelados, sendo agora permitidos apenas para profissões com elevadas qualificações. Essa é uma das mudanças que entraram em vigor em 23 de outubro, com a nova lei de imigração.No entanto, a emissão dos vistos de procura de trabalho para profissionais altamente qualificados está suspensa. As solicitações serão retomadas quando o governo definir, por meio de portaria, quais profissões se enquadram na classificação de "altamente qualificado". O DN Brasil já questionou o governo sobre quando a lista estará disponível, mas não recebeu resposta.