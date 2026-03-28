Para combater xenofobia, Brasil vai premiar estudantes e professores em Portugal em concurso cultural

O Brasil deu mais um passo nas ações de combate à discriminação e xenofobia contra estudantes brasileiros nas escolas em Portugal. O Consulado-geral em Lisboa lançou um concurso que vai premiar trabalhos que promovam as boas relações entre os dois países.Os prêmios, para alunos e professores, vão de 80 a 500 euros e incluem até viagens ao Brasil. O lançamento da iniciativa teve a presença do embaixador e do cônsul de Lisboa.Confira os detalhes sobre como participar aqui.Assine o DN Brasil no YouTube e no Spotify para não perder nenhum programa!O Radar DN Brasil vai ao ar todas as sextas-feiras, às 8h, pelos canais do DN Brasil no YouTube e no Spotify, com um balanço da semana e tudo o que interessa aos brasileiros em Portugal.Clique aqui e siga o canal do DN Brasil no WhatsApp!.O DN Brasil é uma seção do Diário de Notícias dedicada à comunidade brasileira que vive ou pretende viver em Portugal. Os textos são escritos em português do Brasil..Cônsul-geral do Brasil em Lisboa. “A escola é um lugar que precisa receber atenção no combate ao racismo e à xenofobia”.Assista ao Radar DN Brasil desta sexta-feira, 27 de março