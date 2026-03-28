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Para combater xenofobia, Brasil vai premiar estudantes e professores em Portugal em concurso cultural

Concurso 'Amigos e Amigas do Brasil' foi lançado numa escola em Lisboa e está com inscrições abertas. Prêmios para os alunos variam de 80 a 500 euros, professores podem levar viagem ao Brasil.

O Brasil deu mais um passo nas ações de combate à discriminação e xenofobia contra estudantes brasileiros nas escolas em Portugal. O Consulado-geral em Lisboa lançou um concurso que vai premiar trabalhos que promovam as boas relações entre os dois países.

Os prêmios, para alunos e professores, vão de 80 a 500 euros e incluem até viagens ao Brasil. O lançamento da iniciativa teve a presença do embaixador e do cônsul de Lisboa.

Confira os detalhes sobre como participar aqui.

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