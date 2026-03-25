Concurso escolar "Amigos do Brasil" está lançado e com inscrições abertas

Está lançado, com inscrições abertas, o concurso “Amigos do Brasil”, que vai premiar estudantes de escolas portuguesas. A iniciativa é do Consulado do Brasil em Lisboa e tem como objetivo estimular a integração no ambiente escolar.A cerimônia de lançamento ocorreu na manhã desta terça-feira, 25 de março, na Escola Secundária José Gomes Ferreira, em Lisboa. Na ocasião, o cônsul-geral Alessandro Candeas explicou as regras do concurso e tirou dúvidas dos alunos e alunas. Escolas de todo o país podem participar..De acordo com o regulamento, os trabalhos deverão ser realizados em grupos de dois a cinco integrantes. Para promover a integração, é obrigatório que cada grupo tenha pelo menos dois participantes de nacionalidades diferentes. As inscrições serão divididas em dois blocos: do 5º ao 8º ano e do 9º ao 12º ano.O júri avaliará os trabalhos com base nos seguintes critérios: adequação ao tema; qualidade técnica e artística; criatividade; impacto positivo da mensagem; conhecimento sobre o Brasil e o povo brasileiro; e promoção da amizade entre Brasil e Portugal, incluindo convergências históricas e culturais. Também será considerada a valorização da interculturalidade, da integração e do combate à xenofobia e à discriminação racial.Clique aqui e siga o canal do DN Brasil no WhatsApp!A premiação será de 500 euros para cada grupo classificado em primeiro lugar, 250 euros para o segundo lugar e 80 euros para o terceiro. Os prêmios serão concedidos em ambas as categorias, totalizando seis grupos vencedores..O valor da premiação será dividido igualmente entre os integrantes de cada grupo vencedor. Os três professores que obtiverem o maior número de grupos inscritos no concurso ganharão uma viagem ao Brasil, com passagens aéreas e hospedagem incluídas.A data limite para a apresentação dos trabalhos é 30 de abril. Os resultados serão divulgados no dia 25 de maio, quando também ocorrerá a cerimônia de premiação. Serão selecionados os dez melhores trabalhos. Dúvidas podem ser esclarecidas pelo e-mail: cg.lisboa@itamaraty.gov.br e aqui. As inscrições podem ser feitas neste link para o 5º ao 8º ano e neste link para trabalhos do secundário..amanda.lima@dn.pt.O DN Brasil é uma seção do Diário de Notícias dedicada à comunidade brasileira que vive ou pretende viver em Portugal. Os textos são escritos em português do Brasil..Concurso 'Amigos do Brasil' vai premiar alunos e professores em Portugal para combater xenofobia nas escolas.Xenofobia crescente em Portugal é "muito estúpido", diz Gregório Duvivier