Assista ao Radar DN Brasil desta sexta-feira, 27 de março

No Radar DN Brasil de hoje, você acompanha tudo o que aconteceu na primeira simulação de evacuação de emergência em caso de um tsunami em Lisboa, medida importante, já que a capital portuguesa fica localizada numa área de risco para terremotos e maremotos.O repórter de Política do DN Frederico Bártolo comenta sobre os próximos passos da discussão da Lei da Nacionalidade no parlamento, que volta ao plenário no próximo dia 1º de abril.Clique aqui e siga o canal do DN Brasil no WhatsApp!A editora do DN Brasil, Amanda Lima, explica o que foi aprovado no chamado "Pacote de Retorno", que vai acelerar as deportações de imigrantes em situação irregular.Na estreia da coluna Rota Tropical, uma parceria do DN Brasil com o DN Sport, Nuno Tibiriçá traz os detalhes sobre a punição da UEFA ao Benfica pelo comportamento racista de torcedores contra Vinicius Jr. durante o jogo de fevereiro pela Liga dos Campeões.Tem ainda os detalhes sobre o lançamento do concurso Amigos e Amigas do Brasil, que vai dar prêmios em dinheiro para alunos e professores de escolas portuguesas com trabalhos que promovam a boa relação com os brasileiros, uma tentativa de combater a xenofobia no ambiente escolar.Assine o DN Brasil no YouTube e no Spotify para não perder nenhum programa!O Radar DN Brasil vai ao ar todas as sextas-feiras, às 8h, pelos canais do DN Brasil no YouTube e no Spotify, com um balanço da semana e tudo o que interessa aos brasileiros em Portugal..O DN Brasil é uma seção do Diário de Notícias dedicada à comunidade brasileira que vive ou pretende viver em Portugal. Os textos são escritos em português do Brasil..Suspeito de fraude, dono do Banco Master deu 8 milhões de euros para tentar comprar banco em Portugal.Xenofobia crescente em Portugal é "muito estúpido", diz Gregório Duvivier