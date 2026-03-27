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Assista ao Radar DN Brasil desta sexta-feira, 27 de março

Programa mostra como foi 1º teste de alerta de tsunami em Lisboa, fala sobre próximos passos da discussão da Lei da Nacionalidade no parlamento e entrevista banda de tributo aos Mamonas Assassinas.

No Radar DN Brasil de hoje, você acompanha tudo o que aconteceu na primeira simulação de evacuação de emergência em caso de um tsunami em Lisboa, medida importante, já que a capital portuguesa fica localizada numa área de risco para terremotos e maremotos.

O repórter de Política do DN Frederico Bártolo comenta sobre os próximos passos da discussão da Lei da Nacionalidade no parlamento, que volta ao plenário no próximo dia 1º de abril.

A editora do DN Brasil, Amanda Lima, explica o que foi aprovado no chamado "Pacote de Retorno", que vai acelerar as deportações de imigrantes em situação irregular.

Na estreia da coluna Rota Tropical, uma parceria do DN Brasil com o DN Sport, Nuno Tibiriçá traz os detalhes sobre a punição da UEFA ao Benfica pelo comportamento racista de torcedores contra Vinicius Jr. durante o jogo de fevereiro pela Liga dos Campeões.

Tem ainda os detalhes sobre o lançamento do concurso Amigos e Amigas do Brasil, que vai dar prêmios em dinheiro para alunos e professores de escolas portuguesas com trabalhos que promovam a boa relação com os brasileiros, uma tentativa de combater a xenofobia no ambiente escolar.

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O Radar DN Brasil vai ao ar todas as sextas-feiras, às 8h, pelos canais do DN Brasil no YouTube e no Spotify, com um balanço da semana e tudo o que interessa aos brasileiros em Portugal.

O DN Brasil é uma seção do Diário de Notícias dedicada à comunidade brasileira que vive ou pretende viver em Portugal. Os textos são escritos em português do Brasil.
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