Apex e Sebrae trazem dez empresas brasileiras para estágio de internacionalização em Lisboa

O escritório da ApexBrasil em Lisboa vai receber dez empresas brasileiras para um programa de internacionalização na capital portuguesa. Este é o primeiro programa de incubação em Portugal promovido pela ApexBrasil e pelo Sebrae, com duração de nove meses.O lançamento ocorreu na sede das duas entidades em Lisboa, na noite de terça-feira, 11 de novembro, após a programação do dia no Web Summit. Mais cedo, as mesmas autoridades e empresas participaram da inauguração do estande do Brasil, um dos maiores da feira tecnológica.As dez empresas foram selecionadas inicialmente entre as 180 participantes da seleção para o Web Summit. Em seguida, a consultoria Plug and Play realizou uma curadoria com base em critérios técnicos, priorizando aquelas em estágio mais avançado de internacionalização. Com o programa em Lisboa, o objetivo é que esses negócios ampliem sua presença global e possam alcançar o status de unicórnio.A iniciativa é fruto de uma parceria entre as duas agências, que unem suas expertises em prol das empresas brasileiras. “O Sebrae é a instituição com maior capilaridade no Brasil, atuando com milhões de micro e pequenas empresas. É essencial que esse ecossistema se internacionalize, especialmente nos países da CPLP”, afirmou Jorge Viana, presidente da ApexBrasil.Para Décio Lima, presidente do Sebrae, o endereço do Brasil em Lisboa e as atividades desenvolvidas na cidade representam “botar o raio-X do Brasil no mundo”. Ele reforçou que os brasileiros e brasileiras são “gigantes”..Clique aqui e siga o canal do DN Brasil no WhatsApp!As startups selecionadas para o programa são: Aiper, BeeViral, Bio Linker, Just Travel, Hope, PixNow, SleepUp, SST, Wood Chat e 593iCan. Cada uma contará com uma sala exclusiva no escritório da ApexBrasil para desenvolver seus projetos.Dessas empresas, 40% são lideradas por mulheres. A diversidade regional também foi um critério de seleção, com participantes de São Paulo, Acre, Bahia e Rio de Janeiro. Duas delas atuam na área de biotecnologia, e as demais estão distribuídas entre os setores de viagens, ciência e tecnologia, finanças, agricultura, marketing, saúde e indústria.A expectativa é que, no próximo Web Summit, outras dez empresas participem da nova edição do programa. “Tanto o Sebrae quanto a ApexBrasil reafirmaram o compromisso de dar continuidade à iniciativa nos próximos anos, consolidando a presença brasileira no coração da Europa”, diz o comunicado oficial.Confiram mais fotos do evento:. amanda.lima@dn.pt.O DN Brasil é uma seção do Diário de Notícias dedicada à comunidade brasileira que vive ou pretende viver em Portugal. Os textos são escritos em português do Brasil..Multidão acompanha abertura oficial do estande do Brasil no Web Summit.Web Summit. Brasil chega com mais de 370 ‘startups’ e programação intensa