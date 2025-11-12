DN Dinheiro Vivo Men's Health Women's Health
Apex e Sebrae trazem dez empresas brasileiras para estágio de internacionalização em Lisboa

Anúncio foi realizado durante a programação do Brasil no Web Summit, em um evento no escritório da Apex em Lisboa. Das empresas selecionadas, 40% são lideradas por mulheres.
O escritório da ApexBrasil em Lisboa vai receber dez empresas brasileiras para um programa de internacionalização na capital portuguesa. Este é o primeiro programa de incubação em Portugal promovido pela ApexBrasil e pelo Sebrae, com duração de nove meses.

O lançamento ocorreu na sede das duas entidades em Lisboa, na noite de terça-feira, 11 de novembro, após a programação do dia no Web Summit. Mais cedo, as mesmas autoridades e empresas participaram da inauguração do estande do Brasil, um dos maiores da feira tecnológica.

As dez empresas foram selecionadas inicialmente entre as 180 participantes da seleção para o Web Summit. Em seguida, a consultoria Plug and Play realizou uma curadoria com base em critérios técnicos, priorizando aquelas em estágio mais avançado de internacionalização. Com o programa em Lisboa, o objetivo é que esses negócios ampliem sua presença global e possam alcançar o status de unicórnio.

A iniciativa é fruto de uma parceria entre as duas agências, que unem suas expertises em prol das empresas brasileiras. “O Sebrae é a instituição com maior capilaridade no Brasil, atuando com milhões de micro e pequenas empresas. É essencial que esse ecossistema se internacionalize, especialmente nos países da CPLP”, afirmou Jorge Viana, presidente da ApexBrasil.

Para Décio Lima, presidente do Sebrae, o endereço do Brasil em Lisboa e as atividades desenvolvidas na cidade representam “botar o raio-X do Brasil no mundo”. Ele reforçou que os brasileiros e brasileiras são “gigantes”.

As startups selecionadas para o programa são: Aiper, BeeViral, Bio Linker, Just Travel, Hope, PixNow, SleepUp, SST, Wood Chat e 593iCan. Cada uma contará com uma sala exclusiva no escritório da ApexBrasil para desenvolver seus projetos.

Dessas empresas, 40% são lideradas por mulheres. A diversidade regional também foi um critério de seleção, com participantes de São Paulo, Acre, Bahia e Rio de Janeiro. Duas delas atuam na área de biotecnologia, e as demais estão distribuídas entre os setores de viagens, ciência e tecnologia, finanças, agricultura, marketing, saúde e indústria.

A expectativa é que, no próximo Web Summit, outras dez empresas participem da nova edição do programa. “Tanto o Sebrae quanto a ApexBrasil reafirmaram o compromisso de dar continuidade à iniciativa nos próximos anos, consolidando a presença brasileira no coração da Europa”, diz o comunicado oficial.

Confiram mais fotos do evento:

O DN Brasil é uma seção do Diário de Notícias dedicada à comunidade brasileira que vive ou pretende viver em Portugal. Os textos são escritos em português do Brasil.
