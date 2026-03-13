Radar DN Brasil

Assista ao Radar DN Brasil desta sexta, 13 de março

Programa traz informações sobre entrega de títulos de residência pela AIMA, um perfil do novo presidente de Portugal e entrevista 1ª brasileira com estrela Michelin no país!

O Radar DN Brasil vai ao ar todas as sextas-feiras, às 8h, pelos canais do DN Brasil no YouTube e no Spotify, com um balanço da semana e tudo o que interessa aos brasileiros em Portugal.

Clique aqui e siga o canal do DN Brasil no WhatsApp!

Ouça também no Spotify
O DN Brasil é uma seção do Diário de Notícias dedicada à comunidade brasileira que vive ou pretende viver em Portugal. Os textos são escritos em português do Brasil.
Assista ao Radar DN Brasil desta sexta, 13 de março
AIMA acelera envio de cartões renovados
Assista ao Radar DN Brasil desta sexta, 13 de março
Cônsul-geral do Brasil em Lisboa. “A escola é um lugar que precisa receber atenção no combate ao racismo e à xenofobia”
Vídeos
Vídeos DN Brasil
Radar DN Brasil
Diário de Notícias
www.dn.pt