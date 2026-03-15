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No mês da mulher, crescem alertas sobre os riscos de tráfico de brasileiras para Portugal e Europa

A jornalista e escritora brasileira Iara Lemos, que é pesquisadora na área dos Direitos Humanos, traz números recentes sobre tráfico de seres humanos e fala sobre os riscos que as mulheres correm.

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