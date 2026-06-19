Assista ao Radar DN Brasil desta sexta-feira, 19 de junho

Neste episódio, trazemos a análise sobre a participação de Lula em mais uma cúpula do G7 e a reação do presidente a declarações de Donald Trump sobre o processo eleitoral do Brasil.Veja também atualizações sobre as sentenças judiciais que condenam a AIMA a marcar atendimento para imigrantes. Tem ainda o balanço de dois meses da emissão da carteira de identidade nacional para os brasileiros em Portugal, entrevistas com a vice-presidente da CBF, com a organizadora do Rock In Rio, e informações sobre a campanha solidária de Zé do Pedal, brasileiros de 68 anos que está pedalando da Noruega até Portugal. Clique aqui e siga o canal do DN Brasil no WhatsApp!O Radar DN Brasil vai ao ar todas as sextas-feiras, às 8h, pelos canais do DN Brasil no YouTube e no Spotify, com um balanço da semana e tudo o que interessa aos brasileiros em Portugal..O DN Brasil é o braço do Diário de Notícias dedicado à comunidade brasileira que vive ou pretende viver em Portugal. Os textos são escritos em português do Brasil..Assista ao Radar DN Brasil desta sexta-feira, 12 de junho.Lula viaja para cúpula do G7, na França, de olho em novo encontro com Donald Trump