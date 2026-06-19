Radar DN Brasil

Assista ao Radar DN Brasil desta sexta-feira, 19 de junho

Programa traz atualizações sobre as sentenças judiciais que condenam a AIMA a marcar atendimento para imigrantes.

Neste episódio, trazemos a análise sobre a participação de Lula em mais uma cúpula do G7 e a reação do presidente a declarações de Donald Trump sobre o processo eleitoral do Brasil.

Veja também atualizações sobre as sentenças judiciais que condenam a AIMA a marcar atendimento para imigrantes. Tem ainda o balanço de dois meses da emissão da carteira de identidade nacional para os brasileiros em Portugal, entrevistas com a vice-presidente da CBF, com a organizadora do Rock In Rio, e informações sobre a campanha solidária de Zé do Pedal, brasileiros de 68 anos que está pedalando da Noruega até Portugal.

Clique aqui e siga o canal do DN Brasil no WhatsApp!

O Radar DN Brasil vai ao ar todas as sextas-feiras, às 8h, pelos canais do DN Brasil no YouTube e no Spotify, com um balanço da semana e tudo o que interessa aos brasileiros em Portugal.

O DN Brasil é o braço do Diário de Notícias dedicado à comunidade brasileira que vive ou pretende viver em Portugal. Os textos são escritos em português do Brasil.
Assista ao Radar DN Brasil desta sexta-feira, 19 de junho
Assista ao Radar DN Brasil desta sexta-feira, 12 de junho
Assista ao Radar DN Brasil desta sexta-feira, 19 de junho
Lula viaja para cúpula do G7, na França, de olho em novo encontro com Donald Trump
Donald Trump
AIMA
Vídeos
G7
Vídeos DN Brasil
Radar DN Brasil
Lula
Diário de Notícias
www.dn.pt