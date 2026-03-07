Galeria criada por brasileiras muda de casa em Lisboa e amplia espaço para artistas migrantes

Um projeto criado por artistas brasileiras em Lisboa que ganhou recentemente uma nova casa para chamar de sua na capital portuguesa: projeto criado em 2018, a galeria e associação cultural NowHere passou a funcionar em um espaço na região da Penha de França com uma estrutura maior voltada ao apoio de artistas imigrantes e emergentes que vivem em Portugal. O novo espaço da associação é tema de uma das reportagens exibidas no Radar DN Brasil desta semana.A iniciativa foi criada pela curadora pernambucana Cristiana Tejo e pela artista Marilá Dardot com a proposta de transformar a experiência da imigração em um ponto de encontro para produção e reflexão artística. Com o crescimento da rede, contudo, e a especulação imobiliária no coração da capital, surgiu a necessidade de um espaço físico maior para abrigar exposições, encontros e mentorias artísticas. Clique aqui e siga o canal do DN Brasil no WhatsApp!Exposição inicial Na visita do DN Brasil ao novo espaço, estava em cartaz a primeira exposição da nova galeria, dedicada ao artista brasileiro Diego Garcez, que integra o projeto há alguns anos. A mostra reúne trabalhos recentes do artista e apresenta um recorte de sua produção desenvolvida já em Lisboa, onde passou a se dedicar mais intensamente às artes visuais depois de trabalhar no mundo corporativo.Garcez também participou do primeiro evento realizado na nova sede, o lançamento do livro Avestruz - pequenos estudos sobre a prontidão, publicado pela editora Urutau. Para o artista, ter um ateliê dentro do espaço coletivo foi determinante para o desenvolvimento de sua produção..Mais detalhes você acompanha na reportagem do Radar DN Brasil. A galeria NowHere fica na Estrada de Chelas, 41A - Penha de França, em Lisboa. Informações sobre visitas, programação e atividades podem ser consultadas em www.nowhere-lisboa.com ou na página de Instagram do projeto.O Radar DN Brasil vai ao ar todas as sextas-feiras, às 8h, pelos canais do DN Brasil no YouTube e no Spotify, com um balanço da semana e tudo o que interessa aos brasileiros em Portugal..O DN Brasil é uma seção do Diário de Notícias dedicada à comunidade brasileira que vive ou pretende viver em Portugal. Os textos são escritos em português do Brasil..Assista ao Radar DN Brasil desta sexta-feira, 06 de março.Conheça a Brisa, galeria idealizada por casal de brasileiros em Lisboa