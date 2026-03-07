Radar DN Brasil

Galeria criada por brasileiras muda de casa em Lisboa e amplia espaço para artistas migrantes

Projeto NowHere ganha nova sede na Penha de França e reúne ateliês, exposições e atividades de formação artística. Veja no Radar DN Brasil!

Um projeto criado por artistas brasileiras em Lisboa que ganhou recentemente uma nova casa para chamar de sua na capital portuguesa: projeto criado em 2018, a galeria e associação cultural NowHere passou a funcionar em um espaço na região da Penha de França com uma estrutura maior voltada ao apoio de artistas imigrantes e emergentes que vivem em Portugal.

O novo espaço da associação é tema de uma das reportagens exibidas no Radar DN Brasil desta semana.

A iniciativa foi criada pela curadora pernambucana Cristiana Tejo e pela artista Marilá Dardot com a proposta de transformar a experiência da imigração em um ponto de encontro para produção e reflexão artística. Com o crescimento da rede, contudo, e a especulação imobiliária no coração da capital, surgiu a necessidade de um espaço físico maior para abrigar exposições, encontros e mentorias artísticas.

Clique aqui e siga o canal do DN Brasil no WhatsApp!

Exposição inicial

Na visita do DN Brasil ao novo espaço, estava em cartaz a primeira exposição da nova galeria, dedicada ao artista brasileiro Diego Garcez, que integra o projeto há alguns anos. A mostra reúne trabalhos recentes do artista e apresenta um recorte de sua produção desenvolvida já em Lisboa, onde passou a se dedicar mais intensamente às artes visuais depois de trabalhar no mundo corporativo.

Garcez também participou do primeiro evento realizado na nova sede, o lançamento do livro Avestruz - pequenos estudos sobre a prontidão, publicado pela editora Urutau. Para o artista, ter um ateliê dentro do espaço coletivo foi determinante para o desenvolvimento de sua produção.

Diego Garcez e Cristiana Tejo no novo espaço da NowHere.
Diego Garcez e Cristiana Tejo no novo espaço da NowHere. DR

Mais detalhes você acompanha na reportagem do Radar DN Brasil. A galeria NowHere fica na Estrada de Chelas, 41A - Penha de França, em Lisboa. Informações sobre visitas, programação e atividades podem ser consultadas em www.nowhere-lisboa.com ou na página de Instagram do projeto.

O Radar DN Brasil vai ao ar todas as sextas-feiras, às 8h, pelos canais do DN Brasil no YouTube e no Spotify, com um balanço da semana e tudo o que interessa aos brasileiros em Portugal.

O DN Brasil é uma seção do Diário de Notícias dedicada à comunidade brasileira que vive ou pretende viver em Portugal. Os textos são escritos em português do Brasil.
Galeria criada por brasileiras muda de casa em Lisboa e amplia espaço para artistas migrantes
Assista ao Radar DN Brasil desta sexta-feira, 06 de março
Galeria criada por brasileiras muda de casa em Lisboa e amplia espaço para artistas migrantes
Conheça a Brisa, galeria idealizada por casal de brasileiros em Lisboa
Imigração
Arte
Galeria
Brasileiros em Portugal
Cultura DN Brasil
Vídeos DN Brasil
Brasileiras em Portugal
Radar DN Brasil
Diário de Notícias
www.dn.pt