Assista ao Radar DN Brasil desta sexta-feira, 06 de março

O programa também explica a mudança, a partir de abril, para os pedidos de visto para Portugal feitos no Brasil. Tem ainda tudo sobre a febre chicungunya e o alerta feito sobre o risco de surtos da doença no sul da Europa, além do bom exemplo de uma escola que criou um kit de acolhimento para crianças imigrantes e de uma visita a uma galeria de arte brasileira em Lisboa.Ouça também no Spotify.O Radar DN Brasil vai ao ar todas as sextas-feiras, às 8h, pelos canais do DN Brasil no YouTube e no Spotify, com um balanço da semana e tudo o que interessa aos brasileiros em Portugal.Clique aqui e siga o canal do DN Brasil no WhatsApp!.O DN Brasil é uma seção do Diário de Notícias dedicada à comunidade brasileira que vive ou pretende viver em Portugal. Os textos são escritos em português do Brasil..Conheça o português que se tornou cônsul honorário do Brasil em Belmonte, terra de Pedro Alvares Cabral.Nova norma para alimentos na bagagem dos viajantes entra em vigor. Saiba o que não pode entrar no Brasil