Estreia! Assista ao Radar, o novo programa semanal do DN Brasil

Boletim de notícias vai ao ar todas as sextas-feiras, às 8h, pelos canais do DN Brasil no YouTube e no Spotify, com um balanço da semana e tudo o que interessa aos brasileiros em Portugal.

Esta sexta-feira, 6 de fevereiro, marca o lançamento de um novo produto do DN Brasil, o Radar, boletim de notícias semanal que vai reunir todos os temas de interesse para os brasileiros que vivem em Portugal e para quem acompanha as relações entre os dois países.

O programa vai ao ar todas as sextas-feiras, às 8h, no canal do DN Brasil no YouTube e também no Spotify, com entrevistas, análises, participação dos jornalistas da equipe do DN Brasil e colegas das demais editorias do Diário de Notícias.

Nesta primeira edição, falamos sobre as tempestades que assolam Portugal, eleições presidenciais, violência contra brasileiras no exterior, retomada dos trabalhos parlamentares em Brasília e mais! Confira a íntegra do programa no vídeo acima.

O DN Brasil é uma seção do Diário de Notícias dedicada à comunidade brasileira que vive ou pretende viver em Portugal. Os textos são escritos em português do Brasil
