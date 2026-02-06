Estreia! Assista ao Radar, o novo programa semanal do DN Brasil

Esta sexta-feira, 6 de fevereiro, marca o lançamento de um novo produto do DN Brasil, o Radar, boletim de notícias semanal que vai reunir todos os temas de interesse para os brasileiros que vivem em Portugal e para quem acompanha as relações entre os dois países.O programa vai ao ar todas as sextas-feiras, às 8h, no canal do DN Brasil no YouTube e também no Spotify, com entrevistas, análises, participação dos jornalistas da equipe do DN Brasil e colegas das demais editorias do Diário de Notícias.Clique aqui e siga o canal do DN Brasil no WhatsApp!Nesta primeira edição, falamos sobre as tempestades que assolam Portugal, eleições presidenciais, violência contra brasileiras no exterior, retomada dos trabalhos parlamentares em Brasília e mais! Confira a íntegra do programa no vídeo acima..Ouvir no Spotify.O DN Brasil é uma seção do Diário de Notícias dedicada à comunidade brasileira que vive ou pretende viver em Portugal. Os textos são escritos em português do Brasil.Comprovativos da AIMA sem eficácia no apoio a imigrantes.TAP terá voos diretos para São Luís do Maranhão