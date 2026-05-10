Radar DN Brasil

Atenção: existem novas regras para viajar com pets do Brasil para Portugal

As regras relativas à circulação de animais de companhia (cães, gatos, furões e aves) foram atualizadas para se alinharem com o quadro de saúde animal estabelecido por um novo regulamento da UE.

A Direção-Geral de Alimentação e Veterinária definiu novas regras para entrada de animais de estimação de países de fora da União Europeia em Portugal, caso do Brasil.

Cada viajante pode portar até 5 cães e gatos no momento do desembarque no aeroporto. É obrigatório:

  • Portar microchip com informações atualizadas e que liguem o animal diretamente ao tutor.

  • Estar vacinado contra a raiva.

  • Ter a testagem de que o animal possui os anticorpos contra a raiva.

  • Portar o certificado sanitário que ateste a vacinação, o teste de anticorpos e outras informações.

  • Observação importante: animais com menos de 12 semanas não podem viajar, pois a vacina contra a raiva antes dessa idade não é aceita em Portugal.

Quando desembarcam, os animais precisam ser vistoriados nos Pontos de Entrada dos Viajantes (PEV) para controle de animais. A perícia será feita por um vetiránio lotado no espaço e custa 42,25 euros para um animal e, para dois ou mais animais, 84,50 euros. O serviço é gratuito para cães de assistência a pessoas com deficiência.

Os pontos têm horário específico. Caso o voo chegue no momento em que eles estão fechados, o viajante não poderá sair do aeroporto com o animal até que seja feita a vistoria. O PEV do aeroporto de Lisboa encontra-se encerrado entre as 00:00 horas e as 06:00 horas da manhã, já o do Porto está fechado das 23:00 horas até as 07:00 horas da manhã.

Confira todas as orientações no site da DGAV.

O DN Brasil é uma seção do Diário de Notícias dedicada à comunidade brasileira que vive ou pretende viver em Portugal. Os textos são escritos em português do Brasil.
DGAV atualizei, em abril de 2026, normas para entrada de animais de companhia de fora da UE em Portugal.
Assista ao Radar DN Brasil desta sexta-feira, 08 de maio
DGAV atualizei, em abril de 2026, normas para entrada de animais de companhia de fora da UE em Portugal.
Como evitar filas de três horas no aeroporto de Lisboa?
Animais
viajar
Guia do Imigrante
Vídeos DN Brasil
Radar DN Brasil
pet
Diário de Notícias
www.dn.pt