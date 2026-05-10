Atenção: existem novas regras para viajar com pets do Brasil para Portugal

A Direção-Geral de Alimentação e Veterinária definiu novas regras para entrada de animais de estimação de países de fora da União Europeia em Portugal, caso do Brasil.Cada viajante pode portar até 5 cães e gatos no momento do desembarque no aeroporto. É obrigatório:Portar microchip com informações atualizadas e que liguem o animal diretamente ao tutor.Estar vacinado contra a raiva.Ter a testagem de que o animal possui os anticorpos contra a raiva.Portar o certificado sanitário que ateste a vacinação, o teste de anticorpos e outras informações.Observação importante: animais com menos de 12 semanas não podem viajar, pois a vacina contra a raiva antes dessa idade não é aceita em Portugal.Quando desembarcam, os animais precisam ser vistoriados nos Pontos de Entrada dos Viajantes (PEV) para controle de animais. A perícia será feita por um vetiránio lotado no espaço e custa 42,25 euros para um animal e, para dois ou mais animais, 84,50 euros. O serviço é gratuito para cães de assistência a pessoas com deficiência.Os pontos têm horário específico. Caso o voo chegue no momento em que eles estão fechados, o viajante não poderá sair do aeroporto com o animal até que seja feita a vistoria. O PEV do aeroporto de Lisboa encontra-se encerrado entre as 00:00 horas e as 06:00 horas da manhã, já o do Porto está fechado das 23:00 horas até as 07:00 horas da manhã.Confira todas as orientações no site da DGAV..O DN Brasil é uma seção do Diário de Notícias dedicada à comunidade brasileira que vive ou pretende viver em Portugal. Os textos são escritos em português do Brasil..Assista ao Radar DN Brasil desta sexta-feira, 08 de maio.Como evitar filas de três horas no aeroporto de Lisboa?