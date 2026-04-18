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Como evitar filas de três horas no aeroporto de Lisboa?

No Radar DN Brasil, trazemos as dicas da Polícia de Segurança Pública para tentar amenizar demora com a implementação do novo sistema de controle de passageiros.

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