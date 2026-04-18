Como evitar filas de três horas no aeroporto de Lisboa?

O Radar DN Brasil vai ao ar todas as sextas-feiras, às 8h, pelos canais do DN Brasil no YouTube e no Spotify, com um balanço da semana e tudo o que interessa aos brasileiros em Portugal..O DN Brasil é uma seção do Diário de Notícias dedicada à comunidade brasileira que vive ou pretende viver em Portugal. Os textos são escritos em português do Brasil..Saiba como funciona o novo app para comunicação de viagens a Portugal."Pacote retorno". Veja mudanças que facilitam deportação de imigrantes de Portugal