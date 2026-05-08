Radar DN Brasil

Assista ao Radar DN Brasil desta sexta-feira, 08 de maio

Programa traz detalhes sobre a alteração à lei da nacionalidade que limita cidadania originária a bebês e sobre novas regras para entrada de pets do Brasil em Portugal.

Nesta edição, explicamos as alterações à lei da nacionalidade que restringem a cidadania originária a bebês nascidos em Portugal.

De Brasília, Iara Lemos fala sobre os novos requisitos para entrada de animais de estimação vindos do Brasil.

Nuno Tibiriçá revela os bastidores da implantação da LiveMode TV, a "CazéTV' portuguesa, que vai transmitir jogos de Portugal e do Brasil no YouTube.

Tem ainda uma conversa com Zé do Pedal, brasileiro que vai pedalar da Noruega a Portugal para arrecadar fundos em prol de crianças com câncer.

O Radar DN Brasil vai ao ar todas as sextas, às 8h (Lisboa).

Ouça também no Spotify.

O DN Brasil é uma seção do Diário de Notícias dedicada à comunidade brasileira que vive ou pretende viver em Portugal. Os textos são escritos em português do Brasil.
Assista ao Radar DN Brasil desta sexta-feira, 08 de maio
Veja como vai ser feita a emissão da nova carteira de identidade para brasileiros no exterior
Assista ao Radar DN Brasil desta sexta-feira, 08 de maio
Seu bebê vai nascer em Portugal? Entenda o que dizem as alterações à lei da nacionalidade
Vídeos
Vídeos DN Brasil
Radar DN Brasil
Diário de Notícias
www.dn.pt