Assista ao Radar DN Brasil desta sexta-feira, 08 de maio

Nesta edição, explicamos as alterações à lei da nacionalidade que restringem a cidadania originária a bebês nascidos em Portugal.De Brasília, Iara Lemos fala sobre os novos requisitos para entrada de animais de estimação vindos do Brasil.Nuno Tibiriçá revela os bastidores da implantação da LiveMode TV, a "CazéTV' portuguesa, que vai transmitir jogos de Portugal e do Brasil no YouTube.Tem ainda uma conversa com Zé do Pedal, brasileiro que vai pedalar da Noruega a Portugal para arrecadar fundos em prol de crianças com câncer.O Radar DN Brasil vai ao ar todas as sextas, às 8h (Lisboa).Ouça também no Spotify..O DN Brasil é uma seção do Diário de Notícias dedicada à comunidade brasileira que vive ou pretende viver em Portugal. Os textos são escritos em português do Brasil..Veja como vai ser feita a emissão da nova carteira de identidade para brasileiros no exterior.Seu bebê vai nascer em Portugal? Entenda o que dizem as alterações à lei da nacionalidade