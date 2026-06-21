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Ação solidária. Brasileiro que pedala da Noruega a Portugal completa 20% do percurso

Mineiro Zé do Pedal, aos 68 anos, conduz um kart a pedal para arrecadar fundos para crianças em tratamento contra o câncer. Expectativa é chegar em Lisboa no dia 25 de dezembro.

José Geraldo de Souza Castro, conhecido como Zé do Pedal, está completando 20% da sua jornada num kart a pedal da Noruega a Lisboa, projeto solidário para arrecadar fundos para crianças com câncer.

Numa mensagem enviada ao DN Brasil, o ativista social destaca que, até agora, a pior dificuldade foi enfrentar as temperaturas abaixo de zero no início do projeto, em maio, quando partiu de Nordkapp.

Esta não é a primeira aventura do tipo. Em conversa com o DN Brasil antes de partir para o ponto mais ao norte da Noruega, o mineiro recordou a primeira grande jornada que enfrentou, da França até a África do Sul, também por uma causa nobre: conscientização sobre a cegueira infantil.

As jornadas são mais "mentais do que físicas", explicou, e o objetivo é sempre concluir um dia de cada vez. "Se uma criança pode ter uma batalha diária contra um câncer, o que são esses quilômetros?", questiona, emocionado. "Tenho certeza que, como elas, eu posso vencer".

A expectativa de chegada está para o dia 25 de dezembro, com o ponto final do percurso sendo a Torre de Belém.

A jornada pode ser acompanhada pelo site do projeto Kms of Hope (Quilômetros de Esperança) e também pela perfil de Zé do Pedal no Instagram.

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Zé do Pedal está pedalando da Noruega até Portugal.
Brasileiro de 68 anos vai pedalar da Noruega até Portugal para ajudar crianças com câncer
Zé do Pedal está pedalando da Noruega até Portugal.
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