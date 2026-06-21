Ação solidária. Brasileiro que pedala da Noruega a Portugal completa 20% do percurso

José Geraldo de Souza Castro, conhecido como Zé do Pedal, está completando 20% da sua jornada num kart a pedal da Noruega a Lisboa, projeto solidário para arrecadar fundos para crianças com câncer.Numa mensagem enviada ao DN Brasil, o ativista social destaca que, até agora, a pior dificuldade foi enfrentar as temperaturas abaixo de zero no início do projeto, em maio, quando partiu de Nordkapp.Esta não é a primeira aventura do tipo. Em conversa com o DN Brasil antes de partir para o ponto mais ao norte da Noruega, o mineiro recordou a primeira grande jornada que enfrentou, da França até a África do Sul, também por uma causa nobre: conscientização sobre a cegueira infantil.As jornadas são mais "mentais do que físicas", explicou, e o objetivo é sempre concluir um dia de cada vez. "Se uma criança pode ter uma batalha diária contra um câncer, o que são esses quilômetros?", questiona, emocionado. "Tenho certeza que, como elas, eu posso vencer".A expectativa de chegada está para o dia 25 de dezembro, com o ponto final do percurso sendo a Torre de Belém.A jornada pode ser acompanhada pelo site do projeto Kms of Hope (Quilômetros de Esperança) e também pela perfil de Zé do Pedal no Instagram.Clique aqui e siga o canal do DN Brasil no WhatsApp!O Radar DN Brasil vai ao ar todas as sextas-feiras, às 8h, pelos canais do DN Brasil no YouTube e no Spotify, com um balanço da semana e tudo o que interessa aos brasileiros em Portugal..Brasileiro de 68 anos vai pedalar da Noruega até Portugal para ajudar crianças com câncer.Assista ao Radar DN Brasil desta sexta-feira, 19 de junho