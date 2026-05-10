Brasileiro vai pedalar até Portugal para ajudar crianças com câncer

O ativista brasileiro Zé do Pedal vai voltar a se aventurar pelo mundo num velocípede. Dessa vez, vai sair do norte da Noruega e pedalar até Portugal. A viagem deve durar sete meses e quer ajudar a arrecadar fundos para instituições que cuidam de crianças com câncer.Assista a entrevista, realizada em Lisboa..O DN Brasil é uma seção do Diário de Notícias dedicada à comunidade brasileira que vive ou pretende viver em Portugal. Os textos são escritos em português do Brasil..Consulado do Brasil em Lisboa prevê aumento de registros de nascimento após mudança na lei da nacionalidade.Jogos do Brasil na 1ª fase da Copa vão passar abertos no YouTube em Portugal. Dona da CazéTV vai transmitir