Qual será o formato e quais questões serão usadas para testar se uma pessoa conhece suficientemente Portugal para ter direito à nacionalidade? Ainda não se sabe, mas é possível ter uma noção. O engenheiro francês Edouard Baillot criou um site para o teste, baseado em fontes como a Constituição.Ao DN Brasil, conta que "o site é um projeto independente, feito e mantido por uma só pessoa, sem qualquer ligação ao Governo ou ao IRN". A ideia surgiu quando amigos que vivem em Portugal comentaram sobre a nova lei, que vai exigir um teste de conhecimentos. "A lei nova apanhou-os de surpresa e não percebiam bem o que fazer", destaca.A dúvida dos amigos de Edouard é também a de muitos imigrantes, já que a lei ainda não foi regulamentada, mesmo após o fim do prazo previsto. "Quando a lei mudou em maio, ficaram surpreendidos e sem saber por onde começar: havia um teste novo, mas ninguém dizia o que ia cair, nem quando, nem como", ressalta.Ele relata que não teve dificuldades na criação do software, por ser engenheiro da área. A dificuldade foi trabalhar sem ter os detalhes da lei. "Foi difícil trabalhar sem programa oficial. A lei diz o que é preciso saber, mas o regulamento que fixa o formato da prova ainda não saiu, e o prazo legal passou em agosto", pontua.Clique aqui e siga o canal do DN Brasil no WhatsApp!"A tentação era inventar um programa e apresentá-lo como oficial. Preferi dizer claramente na página o que a lei fixa e o que ainda está em aberto", detalha. Quando a regulamentação sair, pretende atualizar o site.No total, são 477 perguntas, elaboradas a partir do texto da lei e da Constituição. Edouard ressalta que nunca morou em Portugal, mas visita o país, em especial os Açores, com regularidade, "gosta muito" daqui e pretende ajudar as pessoas com o site. O simulado inicial, com 20 perguntas, é gratuito.amanda.lima@dn.pt.O DN Brasil é o braço do Diário de Notícias dedicado à comunidade brasileira que vive ou pretende viver em Portugal. Os textos são escritos em português do Brasil..Sem regulamentação, nova Lei da Nacionalidade deixa cidadãos sem saber como comprovar novos requisitos.Nacionalidade. "Ausência de requisitos legais" é uma das razões dos milhares de indeferimentos, diz IRN