O que pode cair no teste de nacionalidade portuguesa? Engenheiro cria simulado online
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O que pode cair no teste de nacionalidade portuguesa? Engenheiro cria simulado online

Edouard Baillot é francês e possui amigos no país. "A lei nova apanhou-os de surpresa e não percebiam bem o que fazer", diz o criador do site.
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Qual será o formato e quais questões serão usadas para testar se uma pessoa conhece suficientemente Portugal para ter direito à nacionalidade? Ainda não se sabe, mas é possível ter uma noção. O engenheiro francês Edouard Baillot criou um site para o teste, baseado em fontes como a Constituição.

Ao DN Brasil, conta que "o site é um projeto independente, feito e mantido por uma só pessoa, sem qualquer ligação ao Governo ou ao IRN". A ideia surgiu quando amigos que vivem em Portugal comentaram sobre a nova lei, que vai exigir um teste de conhecimentos. "A lei nova apanhou-os de surpresa e não percebiam bem o que fazer", destaca.

A dúvida dos amigos de Edouard é também a de muitos imigrantes, já que a lei ainda não foi regulamentada, mesmo após o fim do prazo previsto. "Quando a lei mudou em maio, ficaram surpreendidos e sem saber por onde começar: havia um teste novo, mas ninguém dizia o que ia cair, nem quando, nem como", ressalta.

Ele relata que não teve dificuldades na criação do software, por ser engenheiro da área. A dificuldade foi trabalhar sem ter os detalhes da lei. "Foi difícil trabalhar sem programa oficial. A lei diz o que é preciso saber, mas o regulamento que fixa o formato da prova ainda não saiu, e o prazo legal passou em agosto", pontua.

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"A tentação era inventar um programa e apresentá-lo como oficial. Preferi dizer claramente na página o que a lei fixa e o que ainda está em aberto", detalha. Quando a regulamentação sair, pretende atualizar o site.

No total, são 477 perguntas, elaboradas a partir do texto da lei e da Constituição. Edouard ressalta que nunca morou em Portugal, mas visita o país, em especial os Açores, com regularidade, "gosta muito" daqui e pretende ajudar as pessoas com o site. O simulado inicial, com 20 perguntas, é gratuito.

amanda.lima@dn.pt

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