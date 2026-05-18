Projeto reúne músicos imigrantes em gravações no Porto após residência artística em Aveiro

O projeto “Sons com Sabor de Casa”, que reúne músicos imigrantes e integrantes de comunidades deslocadas residentes em Portugal, entra na segunda fase entre esta segunda (18) e quarta-feira (20), no Porto. Após uma residência artística realizada em Aveiro no mês de abril, os participantes seguem agora para a gravação em estúdio das obras desenvolvidas de forma colaborativa durante o encontro.As gravações acontecem no estúdio ARDA Records, no Porto, e fazem parte de uma iniciativa que pretende aproximar diferentes tradições musicais e experiências migratórias através da criação coletiva. Coordenador e diretor artístico do projeto, o músico brasileiro Klênio Barros afirma que a proposta busca ampliar o olhar sobre os processos migratórios a partir da produção cultural. “A música não ocupa espaço na mala - viaja no corpo, nos códigos e nas memórias”, diz.Clique aqui e siga o canal do DN Brasil no WhatsApp!A primeira etapa do projeto aconteceu entre os dias 20 e 24 de abril, em Aveiro, reunindo artistas em uma residência de criação, escuta e experimentação musical. A proposta é construir uma “casa sonora” contemporânea, em que repertórios, instrumentos e identidades de diferentes origens dialoguem em novas composições.Além das gravações, o projeto prevê o lançamento de um álbum original, um livro documental e um curta-metragem sobre o processo criativo desenvolvido pelos participantes. A iniciativa conta com apoio financeiro da Direção-Geral das Artes (DGArtes) e prevê que parte da receita de futuros concertos seja destinada a associações culturais ligadas ao apoio de comunidades musicais deslocadas em Portugal.A segunda etapa do projeto “Sons com Sabor de Casa” acontece entre os dias 18 e 20 de maio, no estúdio ARDA Records, no Porto. A iniciativa tem apoio da Direção-Geral das Artes (DGArtes). Mais informações podem ser obtidas com a produção do projeto, através de Juliana Lobo..O DN Brasil é uma seção do Diário de Notícias dedicada à comunidade brasileira que vive ou pretende viver em Portugal. Os textos são escritos em português do Brasil..Festival de cinema criado por brasileiros em Lisboa estreia com foco em histórias de imigração.Projeto com brasileiros em Lisboa promove festival de poesia e celebra sete anos do Todo Mundo Slam