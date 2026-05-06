Festival de cinema criado por brasileiros em Lisboa estreia com foco em histórias de imigração

Criado por brasileiros e brasileiras radicados em Portugal, o coletivo Imigratoria dá mais um passo na tentativa de abrir espaço no audiovisual local com a estreia do Festival Imigratoria, que acontece entre sexta (8) e domingo (10) desta semana, em Lisboa. A programação reúne filmes dirigidos por imigrantes ou centrados em experiências que envolvam deslocamento, pertencimento e identidade.As sessões decorrem na Casa do Comum, com mais de 30 curtas-metragens distribuídos em três mostras competitivas: Curtas Brasileiros Imigrantes, Curtas Femininos Imigrantes e Curtas Internacionais Imigrantes. Há produções de países como Cuba, Costa Rica, Holanda, Bélgica, Irlanda e México, além de uma mostra não competitiva com trabalhos do próprio coletivo. O festival exibe ainda dois longas: “Intercontinental”, de Salomón Pérez, e “This Jungo Life”, de David Fedele, que chega a Portugal com um retrato de refugiados sudaneses no Marrocos..O evento nasce de uma rede formada majoritariamente por profissionais brasileiros do audiovisual que vivem em Portugal e procuram espaço num mercado competitivo. A Imigratoria foi criada pela roteirista paulista Juliana Calejan e reúne hoje dezenas de imigrantes do setor, funcionando como um ponto de encontro para troca de oportunidades, formação de equipes e desenvolvimento de projetos.Clique aqui e siga o canal do DN Brasil no WhatsApp!A iniciativa surgiu de encontros informais e produções de baixo orçamento e evoluiu para uma estrutura colaborativa que já articula séries, curtas e parcerias com produtoras. A ideia é facilitar a entrada de brasileiros no mercado português e dar visibilidade a narrativas ligadas à experiência migrante, num contexto em que muitos profissionais relatam dificuldades de inserção e acabam por deixar o setor.Além das exibições, o festival organiza atividades paralelas no LACS Anjos, com workshops e um painel de debate voltados a profissionais imigrantes do setor. Entre os temas estão caminhos de inserção no mercado português e discussões sobre a presença de cineastas afrodescendentes no país. A programação termina no domingo (10), com a cerimônia de encerramento e premiação.Festival ImigratoriaQuando? De sexta (8) a domingo (10)Onde? Dias 8, 9 e 10 de maio na Casa do Comum (Rua da Rosa, 285), em Lisboa; dia 9, no LACS Anjos: workshops e painel de debate. Dia 10, no rooftop do LACS Anjos (Rua Febo Moniz, 27B): encerramento e cerimônia de premiação. Preço: entre €3 e €7 (e algumas sessões com entrada gratuita)Confira a programação completa do festival através deste link.O DN Brasil é uma seção do Diário de Notícias dedicada à comunidade brasileira que vive ou pretende viver em Portugal. Os textos são escritos em português do Brasil..Imigratoria: coletivo quer abrir portas para brasileiros no audiovisual português.Documentário de brasileira que debate o silêncio colonial português concorre em festival nacional