Foi detido no Brasil um português acusado de aplicar o golpe da cidadania portuguesa. O homem cobrava até R$ 10 mil pela assessoria no processo, ficava com os documentos originais das vítimas e depois desaparecia."Ele pegava o dinheiro, pegava a documentação e não dava prosseguimento a esse contato. Então, se a pessoa está de boa-fé, o que ela faz? Ela permanece em contato, passa o número de protocolo para que a pessoa faça o acompanhamento online por conta própria. Só que ele não fazia isso", explicou Diego Bermond, da Polícia Civil do Espírito Santo, em coletiva de imprensa.O indivíduo se apresentava como presidente da Associação Capixaba de Portugueses e foi detido no aeroporto de Vitória, quando chegava de São Paulo, onde morava. Ainda de acordo com as autoridades, o homem criou um e-mail falso em nome do consulado e simulava trocas de correspondências eletrônicas com o órgão para mostrar às vítimas.Clique aqui e siga o canal do DN Brasil no WhatsApp!Conforme detalhou o delegado, em depoimento à polícia, o suspeito afirmou não ter cometido nenhum golpe. Ele atribuiu a demora na entrega dos documentos aos trâmites burocráticos.Pelo menos 40 pessoas já foram identificadas como vítimas, mas as autoridades acreditam que esse número pode ser maior. Durante o cumprimento dos mandados de busca e apreensão na casa do acusado, os policiais conseguiram recuperar os documentos dos clientes. Segundo a Polícia Civil do Espírito Santo o homem fez pelo menos 20 vítimas. Autoridades encorajam outras vítimas a denunciar.O Ministério Público (MP) já o acusou de quatro crimes de estelionato. Depois de preso, o suspeito passou por audiência de custódia e foi liberado, apesar de ter planos de voltar para Portugal..O DN Brasil é o braço do Diário de Notícias dedicado à comunidade brasileira que vive ou pretende viver em Portugal. Os textos são escritos em português do Brasil..Mais de três mil pedidos de nacionalidade por tempo de residência indeferidos nas última semanas.Ex-funcionárias do SEF e duas advogadas condenadas por integrar esquema de legalização de brasileiros