DN Dinheiro Vivo Men's Health Women's Health
Emídio Sousa em visita no mês de julho em Recife, transformado em um consulado-geral.
Emídio Sousa em visita no mês de julho em Recife, transformado em um consulado-geral.Foto: Facebook
DN Brasil

Portugal transforma em consulados cinco vice-consulados no Brasil

Mudança "visa reforçar o relacionamento bilateral com o Brasil e, simultaneamente, servir melhor as comunidades portuguesas e brasileiras".
Publicado a

Cinco vice-consulados de Portugal no Brasil foram recentemente elevados à categoria de consulado. Um deles, localizado no Recife, capital de Pernambuco, passou a ter o status de consulado-geral, com mais atribuições. “Há muito tempo considerada, mas sempre adiada, a reforma dos postos consulares portugueses, que agora se conclui, visa reforçar o relacionamento bilateral com o Brasil e, simultaneamente, servir melhor as comunidades portuguesa e brasileira”, explica, em nota, o Ministério dos Negócios Estrangeiros (MNE).

Agora, as cidades de Belém (PA), Curitiba (PR), Fortaleza (CE) e Porto Alegre (RS) também sediam consulados de Portugal. Esses postos eram, até a semana passada, vice-consulados, com menor capacidade de serviço e autonomia. Além dessas mudanças, o MNE iniciou procedimentos internos para agilizar a tramitação dos vistos.

Clique aqui e siga o canal do DN Brasil no WhatsApp!

O Brasil é o país que mais emite vistos para Portugal. A média é de cerca de 95 vistos por dia, e são comuns as críticas pela demora nos processos. Alguns pedidos chegam a levar mais de nove meses, o que leva muitos brasileiros a desistirem da mudança para Portugal.

A reforma foi conduzida pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros, chefiado por Paulo Rangel, e pelo secretário de Estado das Comunidades Portuguesas, Emídio Sousa. A primeira visita oficial de trabalho do novo secretário foi justamente ao Brasil, em julho. Na ocasião, Sousa permaneceu 11 dias no país, percorrendo vários postos consulares.

amanda.lima@dn.pt

O DN Brasil é uma seção do Diário de Notícias dedicada à comunidade brasileira que vive ou pretende viver em Portugal. Os textos são escritos em português do Brasil.
Emídio Sousa em visita no mês de julho em Recife, transformado em um consulado-geral.
Vistos de procura de trabalho. Brasil solicita a Portugal "definição mais ampla" de altamente qualificados
Emídio Sousa em visita no mês de julho em Recife, transformado em um consulado-geral.
Portugal emitiu 3157 vistos para estudantes brasileiros este ano
Brasil
MNE
vistos
Brasileiros em Portugal
Diário de Notícias
www.dn.pt