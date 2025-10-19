Portugal transforma em consulados cinco vice-consulados no Brasil

Cinco vice-consulados de Portugal no Brasil foram recentemente elevados à categoria de consulado. Um deles, localizado no Recife, capital de Pernambuco, passou a ter o status de consulado-geral, com mais atribuições. “Há muito tempo considerada, mas sempre adiada, a reforma dos postos consulares portugueses, que agora se conclui, visa reforçar o relacionamento bilateral com o Brasil e, simultaneamente, servir melhor as comunidades portuguesa e brasileira”, explica, em nota, o Ministério dos Negócios Estrangeiros (MNE).Agora, as cidades de Belém (PA), Curitiba (PR), Fortaleza (CE) e Porto Alegre (RS) também sediam consulados de Portugal. Esses postos eram, até a semana passada, vice-consulados, com menor capacidade de serviço e autonomia. Além dessas mudanças, o MNE iniciou procedimentos internos para agilizar a tramitação dos vistos.Clique aqui e siga o canal do DN Brasil no WhatsApp!O Brasil é o país que mais emite vistos para Portugal. A média é de cerca de 95 vistos por dia, e são comuns as críticas pela demora nos processos. Alguns pedidos chegam a levar mais de nove meses, o que leva muitos brasileiros a desistirem da mudança para Portugal.A reforma foi conduzida pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros, chefiado por Paulo Rangel, e pelo secretário de Estado das Comunidades Portuguesas, Emídio Sousa. A primeira visita oficial de trabalho do novo secretário foi justamente ao Brasil, em julho. Na ocasião, Sousa permaneceu 11 dias no país, percorrendo vários postos consulares.amanda.lima@dn.pt.O DN Brasil é uma seção do Diário de Notícias dedicada à comunidade brasileira que vive ou pretende viver em Portugal. Os textos são escritos em português do Brasil..Vistos de procura de trabalho. Brasil solicita a Portugal "definição mais ampla" de altamente qualificados.Portugal emitiu 3157 vistos para estudantes brasileiros este ano