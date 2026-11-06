Uma agência criativa em Portugal, liderada por arquitetos brasileiros, mas que desponta no mercado imobiliário internacional pelo uso de ferramentas em 3D para apresentação dos projetos. A Mino Works, que tem base na cidade do Porto, trabalha atualmente em projetos que somam 4,5 bilhões de reais em valor de venda, em países como Espanha, Brasil, Suíça, Austrália, Países Baixos, China, Maldivas, Dubai e Arábia Saudita.Um dos projetos de destaque do momento é o Senna Tower, que deverá se tornar o prédio residencial mais alto do mundo, em Balneário Camboriú, no estado de Santa Catarina, com mais de 550 metros de altura. A equipe da Mino é responsável pelas imagens em 3D da apresenção e conceito visual do empreendimento, que tem atraído compradores internacionais, inclusive portugueses, segundo o site Idealista.A expertise da Mino é o marketing imobiliário. "Eu acredito que existe uma desconexão entre venda e conceituação, ou seja, de um lado eu sinto que os arquitetos estão numa certa bolha de conceituação de projetos, do outro lado, os agentes imobiliários, por exemplo, estão numa certa bolha de venda, de comercialização, acho que a gente consegue fazer uma ponte que é rara dentro desse mercado. É um pouco essa capacidade de ligar esses dois mundos, que às vezes um esquece do outro, que fazemos", explica ao DN Brasil Pedro Morais, cofundador do estúdio.Clique aqui e siga o canal do DN Brasil no WhatsApp!A história da Mino começa com uma amizade. Pedro, que vive em Portugal há dez anos, conhecia Caio Cavalcanti desde a faculdade, no Rio de Janeiro. Os dois retomaram contato vivendo no Porto, onde conheceram o rondoniense Mateus Pimenta. Cada um tinha o seu trabalho, mas juntos viram a oportunidade de criar uma empresa para se diferenciar no mercado. "E a gente foi vendo cada vez mais a possibilidade de trabalhar não só utilizando essas ferramentas como uma maneira de vender os projetos de arquitetura, com a apresentação de projetos, representação de 3D, vídeos, imagens", diz Pedro. Fundada em 2023, a empresa entrou mergulhou no mercado imobiliário com a chegada da quarta cofundadora, a portuguesa FIlipa Valdemar. "Para além de fazer os 3Ds, a gente faz tudo de design, branding, ou seja, entrar mais no mundo de marketing", completa o arquiteto.Em pouco mais de três anos, a Mino cresceu para uma equipe de 22 profissionais, de cinco nacionalidades, com eixos operacionais no Porto, em Lisboa e em Barcelona, na Espanha. A diversidade de colaboradores e contextos enriquece o ambiente criativo, mas que conserva muito do que é background de cada um. "Nós carregamos uma história, uma percepção que vem desde o Brasil, e somos brasileiros, estamos em contato com o Brasil constantemente também. Então, eu acho que, de forma indireta, isso sempre está presente", afirma ao DN Brasil Caio Cavalcanti, que avalia a 'brasilidade' como um fator diferencial no trabalho da empresa."Sinto que até isso vai desde a parte criativa mesmo e acho que muito na forma de comunicar e de querer dar a melhor resposta possível. E eu acho que vai desde a relação, porque eu acho que no Brasil a relação com o cliente é muito importanto, e com o produto, até a parte criativa, querendo ou não, acho que está presente. Nós já pegamos, acho que a fonte, eu acho que o mercado no Brasil de publicidade é muito forte, nós já carregamos um pouco também dessa percepção e tentamos trazer para cá", completa o arquiteto..O DN Brasil é o braço do Diário de Notícias dedicado à comunidade brasileira que vive ou pretende viver em Portugal. Os textos são escritos em português do Brasil..Brasileiro aposta em experiências com vinhos para diversificar negócio de restaurantes em Portugal.Rubens Menin: "A burocracia em Portugal e no Brasil é muito semelhante, pesada e complexa".Com café de especialidade e muita cearensidade, jovens empreendedoras desbravam mundo dos negócios em Lisboa