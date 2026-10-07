Depois de construir uma rede de churrascarias em Portugal, o empresário brasileiro Saulo Cardoso tem apostado nas pizzarias para diversificar os negócios na restauração. Uma das iniciativas mais recentes acontece na San Paolo, marca do grupo que conta com unidades em Odivelas e no Carregado e lançou uma experiência temporária até o final de outubro que combina pratos da casa com vinhos de diferentes regiões da Itália.Foi na unidade de Odivelas, aberta em novembro de 2025, que o DN Brasil conheceu o projeto, que, de acordo com Saulo, veio acompanhado de um desafio pela localização - já existiam pelo menos cinco pizzarias nas proximidades. A aposta, portanto, passou por tentar encontrar a própria identidade espaço num mercado já disputado, em vez de ocupar uma região sem concorrência direta.O conceito da San Paolo procura misturar referências brasileiras e italianas: segundo o brasileiro, o nome parte, de um lado, de São Paulo, cidade marcada pela forte presença da comunidade de descendentes de italianos e terra de algumas das mais conceituadas pizzas do mundo, e de San Paolo, santo padroeiro de várias cidades italianas, berço das redondas. A proposta se reflete também na produção das pizzas: a casa combina as farinhas italianas Caputo, de referência napolitana, e Le 5 Stagioni, utilizada na pizza romana, em uma massa de fermentação de 24 horas. Saulo revela que o investimento passou ainda pela estrutura da cozinha: um forno híbrido a lenha e gás, avaliado em cerca de €20 mil, foi trazido do Brasil para Portugal dentro de um contêiner..A relação do brasileiro com as pizzarias, aliás, antecede a criação da San Paolo. Natural de São Paulo, Saulo chegou a Portugal em 2004 e começou lavando panelas num restaurante na Doca de Santo, depois de não conseguir emprego na área em que trabalhava no Brasil. Passou pelas saladas e pelo fogão até assumir funções ligadas às compras e à gestão e permaneceu por mais de 12 anos no grupo responsável pela Capricciosa.A experiência acumulada durante aqueles anos seria posteriormente levada para os próprios negócios. Em 2017, ao lado dos sócios Artur Silva e Renato Silva, Saulo abriu no Carregado a primeira unidade do Fogão Gaúcho, rede que depois avançou para outras regiões da Grande Lisboa.Quando recebeu o DN Brasil no início deste ano, o empresário estava à frente de um grupo com sete restaurantes e cerca de 150 funcionários, além de investimentos fora da restauração. Na ocasião, dizia não enxergar a expansão simplesmente como uma corrida por novas unidades. “Não abrimos por abrir. O espaço tem que fazer sentido”, afirmou.Na San Paolo, uma das formas encontradas para ampliar a oferta sem necessariamente abrir novas casas tem sido apostar nas experiências temporárias. Até 31 de outubro, a pizzaria oferece um menu de quatro etapas harmonizado com vinhos selecionados pela enóloga Geziane Gallardo, numa proposta inspirada em diferentes regiões vinícolas italianas. .O percurso passa por Vêneto, Sicília e Piemonte, com pratos como salada de figos frescos e burrata, ravioli de ragu de cogumelos e pizza de tomate confitado, cebola caramelizada e mascarpone, antes de terminar com tiramisù. Terminada a edição atual, a proposta é substituir o cardápio por uma nova seleção sazonal.A unidade de Odivelas da San Paolo fica na Avenida Reinaldo dos Santos, nº 20, nas Colinas do Cruzeiro. Mais informações e reservas estão disponíveis no site oficial da Pizzaria San Paolo..O DN Brasil é uma seção do Diário de Notícias dedicada à comunidade brasileira que vive ou pretende viver em Portugal. Os textos são escritos em português do Brasil..Da Campanha Gaúcha ao produto português, Arandu mostra a Lisboa outro lado da gastronomia brasileira.La Matta: a pizzaria de ADN francês e italiano, que é um restaurante de bairro em plena Graça lisboeta