Brasileira traz a Portugal modelo de estética por assinatura

As profissionais brasileiras de estética são reconhecidas mundialmente pela inovação e eficácia de seus tratamentos. Em Portugal, as imigrantes também levam as novidades do mercado brasileiro. A esteticista e empresária Micaela Sampaio acaba de lançar, no Porto, um modelo de estética por assinatura.“A experiência mostrou que muitos pacientes investem em tratamentos isolados, sem uma orientação contínua, e acabam inseguros em relação aos resultados. O clube nasceu para oferecer acompanhamento regular, reavaliações frequentes e protocolos ajustados à realidade de cada pessoa, permitindo resultados mais consistentes e maior tranquilidade financeira”, afirma a empresária.Clique aqui e siga o canal do DN Brasil no WhatsApp!O objetivo é “privilegiar a constância dos tratamentos, o acompanhamento personalizado e uma relação mais equilibrada com o orçamento das clientes”. Micaela, que vive em Portugal há três anos, já teve experiência com esse modelo no Brasil. “O conceito do Clube surgiu a partir da experiência prática da fundadora ainda no Brasil, onde o modelo de estética por assinatura começou a ser desenvolvido como resposta a uma necessidade clara dos pacientes: mais constância nas sessões, maior personalização e previsibilidade tanto nos resultados quanto nos custos”, destaca.Ao mudar-se para Portugal, a empresária percebeu que a proposta seria uma novidade no mercado local. “Com a mudança para Portugal, essa necessidade tornou-se ainda mais evidente, motivando a adaptação do modelo à realidade do mercado português, sem perder a sua essência”, ressalta.O grande diferencial, segundo Micaela, é o acompanhamento mensal contínuo, no qual cada cliente passa por reavaliações regulares. “Esse processo permite analisar a resposta do organismo aos protocolos definidos e acompanhar a evolução dos resultados”, detalha. Mais informações estão disponíveis no Instagram da profissional.amanda.lima@dn.pt.O DN Brasil é uma seção do Diário de Notícias dedicada à comunidade brasileira que vive ou pretende viver em Portugal. Os textos são escritos em português do Brasil..No país do vinho, empresária brasileira já tem três cervejarias .Flávia Motta: a carioca que virou referência para brasileiros no mercado imobiliário português