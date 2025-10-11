No país do vinho, empresária brasileira já tem três cervejarias

Vender cervejas artesanais em um país conhecido mundialmente pela excelência dos vinhos — este foi o desafio que a empresária brasileira Verônica Fernandes se propôs a enfrentar, junto com o marido, Neko Pedrosa, quando decidiram se mudar para Portugal. E o desafio não apenas foi vencido, como superado. Hoje, Verônica é proprietária de três cervejarias em Lisboa.Na época, o Brasil vivia uma “febre” das cervejas artesanais, mas esse mercado ainda era pouco popular em Portugal. Neko havia feito um curso na área e já tinha sido sócio, nos anos 1990, de uma cervejaria na Itália. “Aqui estava mais começando, engatinhando nessa coisa da cerveja. Então achamos que era um bom momento para empreender, porque no Brasil já era uma tendência que ainda não tinha chegado aqui”, conta Verônica ao DN Brasil.Foram nove meses de preparação, de estudo das leis e do mercado, até a abertura da primeira cervejaria: a Delirium, da marca belga de mesmo nome, inaugurada em 2017. O ponto escolhido foi o coração de Lisboa, no Chiado, acessível tanto para moradores quanto para turistas. A marca Delirium existe desde 1784.Os desafios eram muitos: um país diferente, novas burocracias e um mercado dominado por cervejas comerciais baratas. “Lembro que, na época, quando chegamos, uma cerveja custava 0,50 cêntimos. Até conseguirmos mostrar para o público que existe uma gama de possibilidades, com sabores diferentes, foi um desafio”, recorda.Em 2020, Verônica foi convidada a participar da programação especial do Dia da Mulher na sede da marca. Foi nessa visita que surgiu o convite para abrir uma nova cervejaria na cidade, desta vez com a marca Gulden Draak. A Delirium já estava consolidada e a ideia agradou à empresária. No entanto, com a chegada da pandemia, os planos precisaram ser adiados para 2022, quando a nova casa foi finalmente inaugurada. Localizada em Picoas, a experiência é diferente da do Chiado: o ambiente é mais calmo, o cardápio mais extenso — mas o carro-chefe continua sendo as cervejas para todos os gostos.Clique aqui e siga o canal do DN Brasil no WhatsApp!E não parou por aí. Em 2025, o casal inaugurou a terceira cervejaria, desta vez no centro comercial Vasco da Gama. O shopping havia aberto um novo espaço de alimentação e buscava marcas diferenciadas — e agora lá está a Gulden Draak. O número de torneiras é menor, mas há uma variedade maior de bebidas, como milk-shakes com e sem álcool, além de um cardápio de hambúrgueres especiais. “Aqui também temos a oportunidade de mostrar a marca entre tantas outras conhecidas”, relata a carioca.Atualmente, os três empreendimentos empregam mais de 50 pessoas, a maioria brasileiros e imigrantes de outras nacionalidades. “É uma mistura, e todos são bem-vindos. Queremos oferecer um bom atendimento”, ressalta.O que começou devagar “virou uma paixão” — e não apenas para Verônica. “Vimos esse público crescer junto com a gente, se apaixonando por cerveja junto com a gente, e isso é gratificante”, resume.“Continuamos motivados, queremos novos desafios. Com certeza, não vamos parar por aqui — já estou pensando em outras coisas e sou muito grata a Portugal”, complementa.Neste mês, as três cervejarias participam de uma programação especial de Oktoberfest. Além das cervejas, os menus incluem especialidades alemãs — com opções vegetarianas e veganas — como salsichas acompanhadas de salada de batatas, mostardas, chucrute e cebola caramelizada.amanda.lima@dn.pt.O DN Brasil é uma seção do Diário de Notícias dedicada à comunidade brasileira que vive ou pretende viver em Portugal. Os textos são escritos em português do Brasil..Flávia Motta: a carioca que virou referência para brasileiros no mercado imobiliário português.Carolina Sales abre novo café e conquista brasileiros e portugueses com suas receitas