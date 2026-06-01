Discussões sobre democracia, internet e marcam primeiro dia do Fórum de Lisboa. Confira imagens

Assim como em edições anteriores, democracia, polarização e big techs continuam entre os temas centrais do Fórum de Lisboa. A edição deste ano começou nesta segunda-feira, 1º de junho, na Universidade de Lisboa. O assunto marcou parte dos discursos das autoridades na mesa de abertura, bem como das sessões realizadas ao longo do dia.Alexandre de Moraes, ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) abordou o assunto. “A grande questão do momento é como tratar a democracia e mantê-la nestes tempos de inteligência artificial, em que ainda não há uma fórmula de controle das big techs, das empresas de tecnologia”, afirmou, diante do auditório da reitoria lotado.Moraes defendeu a necessidade de regulação das plataformas digitais. “Assim como qualquer meio de comunicação, assim como qualquer atividade humana que impacta milhões — eu diria bilhões — de pessoas, nenhuma atividade econômica com esse alcance deixou de ser regulamentada”, afirmou.Rebatendo um argumento frequentemente usado nesse debate, o ministro destacou que regulamentação não significa retirada de liberdade. “Há necessidade de uma regulamentação que preserve a liberdade de imprensa, preserve a liberdade de expressão, mas preserve também a democracia e a dignidade da pessoa”, argumentou.O ministro citou algumas das consequências dessa falta de regulamentação. “Não é mais possível que as redes sociais continuem, em muitos aspectos, sendo terra de ninguém, onde pessoas, de forma covarde, por meio de pseudônimos, números ou perfis falsos, instiguem crianças e adolescentes ao suicídio e à automutilação, pratiquem crimes, disseminem discursos de ódio, discursos nazistas e fascistas, ataquem as instituições e a democracia”, elencou.Clique aqui e siga o canal do DN Brasil no WhatsApp!Durante todo o dia, todos os painéis do dia tiveram grande participação nas salas simultâneas de discussão. Entre os temas debatidos ao longo do dia estiveram política ambiental, judicialização da saúde, regulação do trabalho por aplicativos, desafios do sistema criminal, LGPD penal e integridade eleitoral. As mesas contaram com a participação de palestrantes do Brasil, de Portugal e de outros países.Para este segundo dia, estão confirmadas atrações internacionais de destaque, como Thomas Friedman, autor best-seller de “O Mundo é Plano” e colunista de assuntos internacionais do The New York Times. As sessões realizadas na reitoria podem ser acompanhadas ao vivo neste link. Já a programação completa está aqui.Veja fotos do primeiro dia.amanda.lima@dn.pt.O DN Brasil é uma seção do Diário de Notícias dedicada à comunidade brasileira que vive ou pretende viver em Portugal. Os textos são escritos em português do Brasil..Luís Felipe Salomão. “A democracia precisa se defender da própria democracia”.'Gilmarpalooza'. Ministro Gilmar Mendes recebe "com tranquilidade" as críticas ao Fórum de Lisboa