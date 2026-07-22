O Tribunal Superior Eleitoral atualizou o número de brasileiros aptos a votar em outubro. Ao todo, são 158.745.463 pessoas habilitadas a participar das eleições deste ano, um aumento de quase 1,5% em relação a 2022. No exterior, o número total de eleitores cresceu mais de 31%. Agora, 918.876 brasileiros podem votar fora do país.Os Estados Unidos lideram o ranking. Portugal aparece logo atrás, com 134.797 eleitores. Embora o país esteja em segundo lugar, Lisboa se tornou o maior colégio eleitoral brasileiro no exterior, com 78.833 inscritos.E quem são os eleitores brasileiros em Portugal?Segundo o TSE, grande parte são jovens dos 30 aos 34 anos (13,8%). A maioria, 33%, com o ensino médio completo. E são principalmente mulheres, 36% do total.Além de Lisboa, em Portugal os brasileiros também votam na cidade do Porto, onde estão 35% do total do país, e em faro, que tem 6% dos inscritos.Clique aqui e siga o canal do DN Brasil no WhatsApp!Na capital portuguesa, a votação ocorre tradicionalmente na Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, mas o aumento do número de eleitores vai fazer com que este ano haja seções de voto também no prédio da Faculdade de Letras e na Reitoria. Tudo para evitar a demora vista em 2022, quando o horário de votação teve até que ser prorrogado pelo tempo de espera dos eleitores nas filas.Lisboa também vai bater um recorde de urnas eletrônicas utilizadas. De 58 equipamentos em 2022, agora vão ser 100, de acordo com o número do consulado-geral, que organiza o pleito, confirmado ao DN Brasil.E lembrando: brasileiros no exterior votam apenas para Presidente da República. Quem não puder comparecer no dia 4 de outubro precisa justificar a ausência, se houver segundo turno, também. Quem mora em Portugal ou outro país, mas vai estar no Brasil na data, já pode pedir o voto em trânsito através do site do TSE até 20 de agosto..O DN Brasil é o braço do Diário de Notícias dedicado à comunidade brasileira que vive ou pretende viver em Portugal. Os textos são escritos em português do Brasil..Eleitor inscrito em Portugal pode votar em trânsito no Brasil.Defeso eleitoral começa. Consulados e embaixada do Brasil em Portugal abrangidos