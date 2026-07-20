Começou nesta segunda-feira (20) o prazo de inscrição para o voto em trânsito nas presidenciais 2026. Eleitores com domicílio eleitoral em Portugal, mas que estiverem no Brasil no dia 4 de outubro, poderão votar em território brasileiro. O lembrete foi feito pelo Consulado-Geral do Brasil em Lisboa."As Eleições de 2026 estão se aproximando e sabemos que muitos brasileiros que residem em Portugal planejam viagens ao Brasil nesse período. Se este é o seu caso, é fundamental estar atento às regras sobre o voto em trânsito", destaca o consulado. Lisboa abriga o maior colégio eleitoral brasileiro no exterior.Para exercer esse direito, é necessário solicitar a habilitação para o voto em trânsito diretamente à Justiça Eleitoral brasileira. O prazo começou nesta segunda-feira e segue até 20 de agosto de 2026, sem possibilidade de prorrogação.Clique aqui e siga o canal do DN Brasil no WhatsApp!A repartição consular reforça que a inscrição é de competência exclusiva da Justiça Eleitoral. "O Consulado não realiza este procedimento. O requerimento deve ser feito diretamente no aplicativo ou na página eletrônica do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), seguindo as orientações oficiais", informa.O voto em trânsito está disponível apenas para eleitores que estejam em território brasileiro no dia da eleição. Ou seja, brasileiros com domicílio eleitoral em Portugal poderão votar no Brasil se estiverem no país nessa data. Já os eleitores inscritos no Brasil que estiverem em Portugal não poderão votar.O país tem três locais de votação: Lisboa, Porto e Faro. O cadastro eleitoral foi encerrado em 4 de maio e a reabertura ocorrerá somente após o pleito deste ano. Caso a disputa seja definida em segundo turno, a nova votação será realizada em 25 de outubro.amanda.lima@dn.pt.O DN Brasil é o braço do Diário de Notícias dedicado à comunidade brasileira que vive ou pretende viver em Portugal. Os textos são escritos em português do Brasil..Defeso eleitoral começa. Consulados e embaixada do Brasil em Portugal abrangidos.TSE atualiza aplicativo e-Título e libera novas funcionalidades