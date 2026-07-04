O defeso eleitoral começa neste sábado, 4 de julho, limitando a comunicação institucional dos órgãos públicos brasileiros. O termo "defeso" significa justamente um período de restrição ou proibição.O prazo tem início 90 dias antes das eleições, com o objetivo de impedir que governos utilizem a máquina pública para promover candidatos ou influenciar o eleitorado. Além da eleição para presidente da República, os brasileiros também vão escolher governadores, senadores e deputados federais e estaduais no dia 4 de outubro.Durante esse período, ficam proibidas, por exemplo, a publicidade institucional de órgãos públicos, a divulgação promocional de ações de governo e outras condutas que possam favorecer quem ocupa cargos públicos. A medida está prevista na legislação eleitoral brasileira.Em Portugal, as repartições públicas brasileiras também estão abrangidas pelas regras. Por isso, os perfis oficiais dos três consulados-gerais (Lisboa, Faro e Porto) e da Embaixada do Brasil vão se limitar à divulgação de informações essenciais à comunidade.Clique aqui e siga o canal do DN Brasil no WhatsApp!As publicações anteriores nas redes sociais foram removidas, e os órgãos divulgaram avisos sobre o início do defeso eleitoral. É importante ressaltar que essas mudanças se restringem à comunicação institucional e não afetam a prestação de serviços aos cidadãos.EleiçõesPortugal tem três locais de votação: Faro, Porto e Lisboa - que abriga o maior colégio eleitoral do Brasil no exterior. Na capital portuguesa e no Porto, os consulados procuram voluntários para atuar durante a votação. Os trabalhos incluem funções de mesário e apoio na organização das filas, por exemplo.Os interessados podem se inscrever até o dia 10 de julho. "Você pode contribuir para que esse importante momento da democracia aconteça da melhor forma possível", convida a repartição.Pessoas filiadas a partidos políticos não podem participar, assim como aquelas que não estejam em dia com a Justiça Eleitoral. Também são aceitas apenas pessoas de nacionalidade brasileira. Quem atender aos requisitos e tiver interesse pode se inscrever online. No caso do Porto, as pessoas interessadas em atuar como voluntárias devem enviar um e-mail para eleitoral.porto@itamaraty.gov.br. É necessário informar, no corpo da mensagem, o nome completo e um telefone para contato. O assunto do e-mail deve ser "Voluntário – Eleições 2026". Em Lisboa, basta se inscrever neste link.amanda.lima@dn.pt.O DN Brasil é o braço do Diário de Notícias dedicado à comunidade brasileira que vive ou pretende viver em Portugal. Os textos são escritos em português do Brasil..Consulado do Brasil precisa de voluntários para as eleições presidenciais.Consulado do Brasil no Porto procura voluntários para eleições presidenciais