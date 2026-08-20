Faltando 45 dias para as eleições de 4 de outubro, Lisboa se prepara para quebrar todos os recordes de um pleito brasileiro realizado no exterior. A capital portuguesa já é o maior colégio eleitoral fora do Brasil, com mais de 78 mil pessoas aptas a votar. Além disso, números atualizados do Tribunal Superior Eleitoral aumentaram para 103 o número de urnas eletrônicas que vão ser utilizadas.Este ano, a tecnologia vai estar ainda mais presente na organização da votação. O Consulado-Geral do Brasil em Lisboa vai atualizar o seu chatbot, que tira dúvidas sobre serviços diplomáticos pelo Whatsapp, para orientar os eleitores a encontrarem a sua sessão de voto."A nossa ideia é que o eleitor digite o número da sua sessão e o próprio sistema vai dar como feedback o percurso, ou seja, entre na faculdade de Direito, dobre à direita, suba a escada, desça a escada, vá até tal corredor. Então, no seu celular, o eleitor vai ter o caminho até a sua sala", explica ao DN Brasil o cônsul, Alessandro Candeas.Em 2026, a votação vai ocupar também, além da Faculdade de Direito, os prédios da Faculdade de Letras e da Reitoria. Uma expansão para tentar agilizar o fluxo de eleitores, que, em 2022, esperaram em longas filas para votar. A demora foi tanta que o TSE autorizou o prolongamento do horário de votação no primeiro turno.Clique aqui e siga o canal do DN Brasil no WhatsApp!Para garantir mais facilidade de acesso à região da Cidade Universitária e reforço de segurança, o consulado já está em articulação com entidades locais. Já foi solicitado o reforço no número de ônibus que atendem o entorno e a interdição de trânsito em ruas próximas."As autoridades portuguesas estão colaborando muito com o consulado e com a embaixada na organização, na segurança e no fluxo do momento eleitoral. Eu destaco especialmente a Câmara Municipal de Lisboa, a PSP, os bombeiros, a Defesa Civil. Desde o ano passado já temos mantido reuniões muito frequentes e muito estreitas de trabalho e de planejamento para que tudo transcorra na maior tranquilidade e segurança para o nosso eleitor", afirma Alessandro Candeas..O DN Brasil é o braço do Diário de Notícias dedicado à comunidade brasileira que vive ou pretende viver em Portugal. Os textos são escritos em português do Brasil..Processo eleitoral do Brasil é "referência internacional", afirma TSE em reunião com 86 embaixadores.Cidade com maior colégio eleitoral no exterior, Lisboa vai ter número recorde de urnas eletrônicas em 2026.TSE mostra urna eletrônica por dentro. Lisboa vai receber o maior número de equipamentos enviados ao exterior