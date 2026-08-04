O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) deu início à Semana Nacional do Sistema Eletrônico de Votação, dedicada a esclarecer tudo sobre o sistema eleitoral brasileiro e combater a desinformação. A primeira ação foi logo com a urna eletrônica. Uma sessão, ao vivo, em que um equipamento foi totalmente destrinchado para mostrar o seu interior e funcionalidades.Clique aqui e siga o canal do DN Brasil no WhatsApp!Durante a apresentação, vários pontos importantes sobre a segurança das urnas foram destacados, como a impressão da zerésima, que confirma que, naquele equipamento, não constava nenhum voto ao início do pleito, e o boletim de urna, que mostra quantos votos cada candidato obteve. Os dois documentos ficam sempre disponíveis para consulta no local de votação pelos eleitores e fiscais de partidos políticos.Para as eleições de outubro, vão ser utilizadas 563.910 urnas eletrônicas, de quatro modelos diferentes, mas todas com os mesmos elementos de segurança, inclusive as que são enviadas para as seções eleitorais no exterior. Lisboa é a cidade com o maior colegio eleitoral fora do Brasil e vai receber um número recorde de 100 equipamentos.É importante lembrar que os códigos-fonte das urnas e dos sistemas eleitorais estão abertos para inspeção desde 2 de outubro de 2025 e vão continuar até 4 de setembro deste ano, quando vai ocorrer a Cerimônia de Assinatura Digital e Lacração dos Sistemas Eleitorais para as Eleições 2026.Saiba mais sobre a segurança das urnas eletrônicas no site do TSE..O DN Brasil é o braço do Diário de Notícias dedicado à comunidade brasileira que vive ou pretende viver em Portugal. Os textos são escritos em português do Brasil..TSE terá outra reunião com embaixadores no Brasil para explicar urna eletrônica.Cidade com maior colégio eleitoral no exterior, Lisboa vai ter número recorde de urnas eletrônicas em 2026