A cantora, compositora e pesquisadora da cultura popular pernambucana Cylene Araújo estará em Portugal entre 18 de novembro e 6 de dezembro, com uma programação que inclui apresentações, lançamentos e atividades culturais. O principal destaque da passagem pela capital portuguesa é o espetáculo Baião em Lisboa, marcado para 5 de dezembro, na Voz do Operário, dedicado ao forró, ao baião e às tradições musicais do Nordeste brasileiro.Antes do show, Cylene participa do Bazar Diplomático, nos dias 20 e 21 de novembro, no Centro de Congressos de Lisboa, onde estará presente no espaço dedicado ao Brasil. A agenda inclui ainda o lançamento do single Santo António, Resolva Esse Caso, uma marchinha autoral que aborda, com humor, as idas e vindas de um relacionamento amoroso.Clique aqui e siga o canal do DN Brasil no WhatsApp! A música será acompanhada de um videoclipe gravado em locais históricos de Olinda, em Pernambuco, como a Casa de Tonho, o coreto centenário da Praça da Abolição e a janela da Pitombeira, que também serviu de cenário para gravações do filme O Agente Secreto. A direção musical é assinada por Charles Xavier..Entre 23 e 25 de novembro, a artista também prevê o lançamento da série de curtas documentais A Corrente do Bem Pelo Mundo. Gravado entre Lisboa e o Nordeste brasileiro, o projeto apresenta histórias de pessoas que desenvolvem iniciativas de solidariedade e apoio a outras comunidades. O local de lançamento ainda será anunciado.Com uma carreira dedicada à música e à pesquisa da cultura popular nordestina, Cylene Araújo reúne, segundo seu material de divulgação, 45 trabalhos fonográficos, oito livros publicados, seis DVDs e dois documentários. A artista também realizou 25 turnês internacionais até 2025.Em 2026, a pernambucana recebeu a homenagem Mulher Evidência, em Recife, e foi premiada nas categorias Cantora de Forró e Embaixadora da Cultura Nordestina, durante o Prêmio Comunicação & Destaque, em São Paulo. No ano anterior, também recebeu o Prêmio da Música de Pernambuco..O DN Brasil é uma seção do Diário de Notícias dedicada à comunidade brasileira que vive ou pretende viver em Portugal. Os textos são escritos em português do Brasil..Festival de forró paraibano chega a Lisboa com shows, oficinas e promoção da cultura nordestina.Artista pernambucano Almério apresenta novo álbum em show em Lisboa