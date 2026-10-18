O cantor e compositor pernambucano Almério é mais um nome brasileiro que marcará presença na Casa Capitão, em Lisboa, neste mês de outubro. O artista leva ao palco o repertório de “Nesse Exato Momento”, seu trabalho mais recente, show que acontece no Sótão da casa de espetáculos, a partir das 21h do dia 24. Um dos nomes da nova geração da música pernambucana, Almério combina referências da tradição musical nordestina com uma abordagem contemporânea da MPB. O artista também se destaca pela presença performática nos palcos, característica que acompanha sua trajetória desde os primeiros trabalhos.Clique aqui e siga o canal do DN Brasil no WhatsApp! A carreira ganhou projeção nacional em 2018, quando Almério venceu o Prêmio da Música Brasileira na categoria Revelação. No ano seguinte, o pernambucano recebeu uma indicação ao Grammy Latino, consolidando a projeção alcançada fora de seu estado natal.Lançado em 2024, “Nesse Exato Momento” marca a fase mais recente da discografia do cantor e serve de base para a apresentação em Lisboa. No trabalho, Almério mantém o diálogo com suas raízes nordestinas ao mesmo tempo em que explora sonoridades da música brasileira contemporânea.Os ingressos para a apresentação de Almério na casa Capitão custam €19,50 e já estão disponíveis para venda. Apresentação tem classificação para maiores de 12 anos e acontece em pé, sem lugares sentados ou marcados..Djavan volta a Portugal em 2026 com turnê que celebra 50 anos de carreira.Prestes a voltar a Lisboa, Gilberto Gil celebra intercâmbio cultural e "Portugal cada vez mais brasileiro"