A cultura paraibana vai ocupar diferentes espaços de Lisboa entre os dias 6 e 8 de novembro, com a realização do Turmalina Parahyba Forró Fest, festival dedicado à música, à dança e às tradições populares do Nordeste brasileiro. A programação prevê shows, bailes de forró, oficinas culturais e atividades voltadas à divulgação da produção artística e econômica da Paraíba em Portugal.O evento será realizado em três locais da capital portuguesa. Na sexta-feira (6), as atividades estão previstas para o Time Out Market Lisboa, no Mercado da Ribeira. No sábado (7), a programação segue para o Polo de Inovação Social da Mitra, enquanto o encerramento, no domingo (8), acontece no Cais do Sodré.Clique aqui e siga o canal do DN Brasil no WhatsApp! Entre os artistas anunciados estão Fulano, Sandra Belê, Elayne Cristine, Gintana Pimentel e Luiz Bento, que integram a programação musical do festival. Além dos shows e bailes, o Turmalina terá atividades dedicadas ao forró pé de serra, ao baião, ao xote, ao coco e à ciranda, expressões que fazem parte da tradição cultural nordestina.A proposta também inclui oficinas de dança, percussão, literatura de cordel e xilogravura, além de espaços dedicados ao artesanato, à moda sustentável e à arquitetura popular paraibana. Segundo a apresentação do projeto, o objetivo é promover o intercâmbio cultural entre Brasil e Portugal e ampliar a circulação internacional de artistas e manifestações culturais da Paraíba.O festival também terá uma vertente empresarial, com a participação da Associação dos Produtores de Cachaça de Areia (APCA). A entidade pretende promover degustações de cachaças paraibanas e encontros de negócios entre produtores brasileiros, distribuidores, importadores e investidores do mercado europeu, com foco na abertura de oportunidades comerciais em Portugal.A articulação das atividades ligadas à cachaça ficará a cargo de Raquel Lopes, fundadora da Casa Cachaça, responsável pela curadoria dos produtos e pelo contato com profissionais do setor de bebidas e gastronomia. A iniciativa busca divulgar a produção paraibana e aproximar os produtores de potenciais parceiros comerciais europeus.A programação prevê ainda a transmissão de atividades pela internet e a produção de conteúdos para veículos de comunicação da Paraíba. O projeto tem como referência as matrizes tradicionais do forró, reconhecidas em 2021 pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) como Patrimônio Cultural do Brasil..O DN Brasil é uma seção do Diário de Notícias dedicada à comunidade brasileira que vive ou pretende viver em Portugal. Os textos são escritos em português do Brasil..Carnaval de rua da Bahia chega a Lisboa em novembro