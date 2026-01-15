Pergunte ao Advogado. Vim como estudante, não terminei o curso e estou trabalhando. O que fazer?

O advogado brasileiro André Lima responde, todas as semanas, a uma dúvida dos leitores e leitoras do DN Brasil sobre imigração.A nova orientação da Agência para Integração, Migrações e Asilo (AIMA) sobre a renovação de títulos de residência de estudantes deixou muitas pessoas confusas. Uma das muitas dúvidas enviadas ao DN Brasil é se é possível fazer a renovação quando a pessoa não terminou o curso que veio fazer, mas está trabalhando.O advogado André Lima responde:A questão enviada pela leitora esta semana é mais comum do que parece e exige atenção, porque envolve a finalidade do título de residência e a coerência com a base legal da autorização concedida.Quem entra em Portugal com visto de estudante obtém uma autorização de residência exclusivamente vinculada à frequência efetiva do curso. Esse vínculo não é meramente formal; ele é o fundamento jurídico do título. Quando o estudante tranca, abandona ou deixa de frequentar o curso, ocorre a perda do pressuposto legal que sustentou a concessão da autorização de residência. A partir daí, juridicamente, o título deixa de cumprir a sua finalidade, ainda que continue válido até a data impressa no cartão.A lei portuguesa permite que estudantes exerçam atividade profissional, inclusive trabalho subordinado, desde que a condição de estudante se mantenha ativa. O trabalho é acessório e não substitui o motivo principal da residência.Por isso, não é possível renovar o título de residência de estudante apenas com base no trabalho, se o curso estiver trancado ou encerrado. No momento da renovação, a AIMA irá exigir prova de matrícula ativa, frequência e aproveitamento escolar. Sem isso, a renovação será indeferida.Clique aqui e siga o canal do DN Brasil no WhatsAppO que pode existir — e aqui está o ponto estratégico — é a necessidade de mudança do fundamento jurídico da residência, e não uma simples renovação. Em alguns casos, pode ser possível avaliar a transição para uma autorização de residência por trabalho ou mesmo por reagrupamento familiar, desde que todos os requisitos legais estejam preenchidos e que a situação seja analisada com critério, caso a caso.Ignorar essa diferença é um erro grave. Muitos imigrantes acreditam que o contrato de trabalho “resolve tudo”, quando, na prática, ele não regulariza automaticamente uma residência que nasceu com outra finalidade.A orientação é clara: não tente renovar sem antes avaliar juridicamente a sua situação. Renovar um título exige que o fundamento original continue válido. Quando ele deixa de existir, o caminho não é a renovação, mas sim a regularização correta por outra via legal, se ela for possível..Tem uma pergunta?Basta enviar para o e-mail dnbrasil@dn.pt.Quem é o advogado que responde?André Lima, Advogado, inscrito nas Ordens dos Advogados de Portugal e do Brasil, pósgraduado em Finanças, Reestruturação e Contencioso Corporativo pela Universidade Católica Portuguesa, e pós-graduando em Direito Internacional, Imigração & Migração pela EBPÓS. É mentor dedicado de advogados em ascensão e membro ativo de diversas associações jurídicas, incluindo o IBDESC, ABRINTER e ABA, que destacam o seu compromisso com a internacionalização do direito e a sua contribuição para a comunidade jurídica internacional..Pergunte ao Advogado: como notificar a AIMA e invocar o "deferimento tácito" da autorização de residência?.Pergunte ao Advogado. Não tenho contrato de arrendamento. Como comprovar a morada na AIMA?