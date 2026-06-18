Pergunte ao Advogado. Quais são as opções para quem está no secundário e ainda não tem residência?

A pergunta desta semana foi enviada numa live do DN Brasil pela mãe de um estudante do secundário que ainda não possui título de residência.A situação relatada pela leitora é mais comum do que muitos imaginam. Nos últimos anos, milhares de estudantes estrangeiros passaram a frequentar escolas, universidades e cursos de formação em Portugal sem que a respetiva situação migratória fosse regularizada em tempo útil, sobretudo devido aos atrasos acumulados na análise dos processos pela Administração.O primeiro ponto importante é compreender que a permanência em Portugal para fins de estudo pode ocorrer através de diferentes enquadramentos legais. Em alguns casos, o caminho passa pela obtenção de uma autorização de residência para estudo. Em outros, a regularização pode ocorrer através de mecanismos que dispensam a obtenção prévia de visto, desde que os requisitos legais estejam preenchidos.No caso apresentado, a leitora informa que se encontra em Portugal desde 2023 e que já foi proposta uma ação judicial sem que exista ainda uma decisão definitiva. Esse detalhe é particularmente relevante.Atualmente, o Parlamento português discute novas alterações à Lei de Estrangeiros que poderão restringir algumas das vias de regularização existentes, incluindo mecanismos utilizados por estudantes e por pessoas que frequentam cursos profissionalizantes. Caso essas alterações sejam aprovadas, determinados caminhos atualmente disponíveis poderão deixar de existir para novos pedidos.Contudo, quem já iniciou um processo judicial para obter o agendamento, a análise ou a decisão do seu pedido encontra-se numa posição jurídica mais protegida. Em regra, a Administração e os tribunais devem apreciar a situação à luz do enquadramento legal existente quando o direito foi exercido e quando a ação foi proposta, evitando que alterações legislativas posteriores prejudiquem automaticamente situações já em discussão judicial.Clique aqui e siga o canal do DN Brasil no WhatsApp!Por esse motivo, a existência da ação judicial pode representar um importante fator de proteção para a leitora, sobretudo num momento em que o regime jurídico da imigração atravessa sucessivas mudanças.Ainda assim, cada caso deve ser analisado individualmente. É fundamental verificar qual foi o fundamento da ação judicial, qual o estágio processual em que se encontra e se existem outras vias de regularização que possam ser utilizadas em paralelo.Num cenário de constantes alterações legislativas, a inércia pode representar a perda de oportunidades. Por outro lado, quem procura orientação jurídica e exerce os seus direitos em tempo útil tende a estar mais protegido perante as mudanças da lei.Por isso, mais do que aguardar, o essencial é acompanhar de perto o processo e garantir que todas as alternativas legais disponíveis sejam devidamente avaliadas..Tem uma pergunta?Basta enviar para o e-mail dnbrasil@dn.pt.O DN Brasil é uma seção do Diário de Notícias dedicada à comunidade brasileira que vive ou pretende viver em Portugal. Os textos são escritos em português do Brasil..Pergunte ao Advogado. É possível trabalhar em Portugal sem autorização de residência?.Pergunte ao Advogado. Moro em Portugal e quero ir para Espanha. Como fazer?