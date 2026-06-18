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Pergunte ao Advogado. Quais são as opções para quem está no secundário e ainda não tem residência?

Tem uma pergunta? Basta enviar para o e-mail dnbrasil@dn.pt que a resposta será publicada às quintas-feiras no DN Brasil.
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A pergunta desta semana foi enviada numa live do DN Brasil pela mãe de um estudante do secundário que ainda não possui título de residência.

A situação relatada pela leitora é mais comum do que muitos imaginam. Nos últimos anos, milhares de estudantes estrangeiros passaram a frequentar escolas, universidades e cursos de formação em Portugal sem que a respetiva situação migratória fosse regularizada em tempo útil, sobretudo devido aos atrasos acumulados na análise dos processos pela Administração.

O primeiro ponto importante é compreender que a permanência em Portugal para fins de estudo pode ocorrer através de diferentes enquadramentos legais. Em alguns casos, o caminho passa pela obtenção de uma autorização de residência para estudo. Em outros, a regularização pode ocorrer através de mecanismos que dispensam a obtenção prévia de visto, desde que os requisitos legais estejam preenchidos.

No caso apresentado, a leitora informa que se encontra em Portugal desde 2023 e que já foi proposta uma ação judicial sem que exista ainda uma decisão definitiva. Esse detalhe é particularmente relevante.

Atualmente, o Parlamento português discute novas alterações à Lei de Estrangeiros que poderão restringir algumas das vias de regularização existentes, incluindo mecanismos utilizados por estudantes e por pessoas que frequentam cursos profissionalizantes. Caso essas alterações sejam aprovadas, determinados caminhos atualmente disponíveis poderão deixar de existir para novos pedidos.

Contudo, quem já iniciou um processo judicial para obter o agendamento, a análise ou a decisão do seu pedido encontra-se numa posição jurídica mais protegida. Em regra, a Administração e os tribunais devem apreciar a situação à luz do enquadramento legal existente quando o direito foi exercido e quando a ação foi proposta, evitando que alterações legislativas posteriores prejudiquem automaticamente situações já em discussão judicial.

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Por esse motivo, a existência da ação judicial pode representar um importante fator de proteção para a leitora, sobretudo num momento em que o regime jurídico da imigração atravessa sucessivas mudanças.

Ainda assim, cada caso deve ser analisado individualmente. É fundamental verificar qual foi o fundamento da ação judicial, qual o estágio processual em que se encontra e se existem outras vias de regularização que possam ser utilizadas em paralelo.

Num cenário de constantes alterações legislativas, a inércia pode representar a perda de oportunidades. Por outro lado, quem procura orientação jurídica e exerce os seus direitos em tempo útil tende a estar mais protegido perante as mudanças da lei.

Por isso, mais do que aguardar, o essencial é acompanhar de perto o processo e garantir que todas as alternativas legais disponíveis sejam devidamente avaliadas.

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