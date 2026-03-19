Pergunte ao Advogado. CPF irregular ou cancelado: o que fazer para regularizar?

O advogado brasileiro André Lima responde, todas as semanas, a uma dúvida dos leitores e leitoras do DN Brasil sobre imigração. A dúvida desta semana é de um leitor que pergunta a respeito da regularização do CPF brasileiro em Portugal. O advogado André Lima responde:Uma dúvida muito comum entre brasileiros que vivem no exterior envolve a regularização documental junto às autoridades brasileiras. Nesta semana, a questão vai além do título de eleitor e toca diretamente em um ponto essencial: o CPF. Sem ele em situação regular, não é possível emitir ou renovar o passaporte.Antes de tudo, é importante esclarecer que o CPF pode ficar irregular por diversos motivos. Entre os mais frequentes estão a ausência de entrega de declarações obrigatórias à Receita Federal, inconsistências cadastrais, pendências eleitorais ou até mesmo falta de atualização de dados por longos períodos. Em alguns casos, o documento pode constar como “suspenso”, “pendente de regularização” ou até “cancelado”.Para quem reside fora do Brasil, o procedimento de regularização é relativamente acessível e pode ser feito, em grande parte, de forma online. O primeiro passo é consultar a situação cadastral do CPF no site da Receita Federal. Identificada alguma irregularidade, o próprio sistema indica o caminho para a correção.Nos casos mais simples, como dados incompletos ou desatualizados, é possível realizar a regularização diretamente pela internet, mediante o envio de um formulário e documentos de identificação. Já em situações mais complexas, como CPF suspenso ou cancelado, pode ser necessário apresentar documentação adicional.É aqui que entra o papel dos consulados brasileiros no exterior. O cidadão pode agendar atendimento consular para tratar da regularização do CPF, especialmente quando não consegue resolver a pendência de forma digital. O consulado atua como intermediário, recebendo a documentação e encaminhando à Receita Federal, quando necessário.Clique aqui e siga o canal do DN Brasil no WhatsAppVale destacar que, embora o título de eleitor também seja relevante para a vida civil brasileira, é o CPF regular que se tornou o elemento central para a emissão de passaporte. Atualmente, o sistema consular exige que o CPF esteja ativo e sem pendências para dar seguimento ao pedido do documento de viagem.Por isso, a orientação é clara: antes de solicitar ou renovar o passaporte, verifique a situação do CPF. Resolver essa questão previamente evita atrasos, indeferimentos e a necessidade de múltiplos atendimentos consulares.A regularização pode parecer um detalhe, mas na prática é o primeiro passo para garantir a sua mobilidade internacional com segurança e tranquilidade. Afinal, manter a documentação em ordem não é apenas uma exigência burocrática, mas uma forma de assegurar direitos e evitar obstáculos desnecessários no seu percurso fora do Brasil..Tem uma pergunta?Basta enviar para o e-mail dnbrasil@dn.pt.Quem é o advogado que responde?André Lima, Advogado, inscrito nas Ordens dos Advogados de Portugal e do Brasil, pósgraduado em Finanças, Reestruturação e Contencioso Corporativo pela Universidade Católica Portuguesa, e pós-graduando em Direito Internacional, Imigração & Migração pela EBPÓS. É mentor dedicado de advogados em ascensão e membro ativo de diversas associações jurídicas, incluindo o IBDESC, ABRINTER e ABA, que destacam o seu compromisso com a internacionalização do direito e a sua contribuição para a comunidade jurídica internacional..O DN Brasil é uma seção do Diário de Notícias dedicada à comunidade brasileira que vive ou pretende viver em Portugal. Os textos são escritos em português do Brasil..Pergunte ao Advogado. Sem o visto de procura de trabalho, qual é o melhor caminho para trabalhar em Portugal?.Pergunte ao Advogado. Perdi o emprego com visto de procura de trabalho. Posso continuar apenas recibos verdes?