Peça com Antônio Fagundes e Cristiana Torloni estreia em Lisboa e fica em cartaz em Portugal até dezembro

Depois de estrear em Ponta Delgada, nos Açores, no último fim de semana, a peça Dois de Nós chega nesta quarta-feira (1º) a Lisboa. O espetáculo, que tem texto de Gustavo Pinheiro e encenação de José Possi Neto, traz para Portugal a primeira parceria de Antonio Fagundes e Christiane Torloni nos palcos, após mais de quatro décadas de trabalhos conjuntos no cinema e na televisão.A comédia acompanha dois casais de gerações diferentes que se encontram num quarto de hotel, onde segredos e mentiras desencadeiam um turbilhão de sentimentos, expostos de forma bem-humorada e poética. Além de Fagundes e Torloni, o elenco conta com Thiago Fragoso e Alexandra Martins. A montagem estreou no Brasil em setembro de 2024, no TUCA, em São Paulo, e chega agora a Portugal para uma temporada extensa.A parceria de Fagundes e Torloni, vale destacar, vem de longa data: começou em 1981, na série Amizade Colorida, seguida da novela Louco Amor e do filme Besame Mucho (1987). Três décadas atrás, viveram o par romântico Dinah e Otávio, protagonistas de A Viagem (1994), um dos casais mais marcantes da televisão brasileira. O último encontro em cena havia sido em Velho Chico (2016) antes da estreia dividindo o mesmo palco no ano passado. Em Lisboa, Dois de Nós fica em cartaz no Teatro Tivoli BBVA até 26 de outubro, com sessões de quarta a domingo. Já em novembro, a turnê segue para o Coliseu Porto Ageas (de 5 a 8), para o Cine-Teatro Garrett em Póvoa de Varzim (11 e 12), seguido da Casa das Artes de Famalicão (13 a 16), do Convento São Francisco em Coimbra (18 e 19), do Teatro Aveirense (21 a 23), e do CAE da Figueira da Foz (28 e 29). Em dezembro, estará em cartaz no Teatro José Lúcio da Silva, em Leiria (4 a 7). Os ingressos para as sessões variam entre 20€ e 30€. As entradas podem ser adquiridas através deste link.