Chegou ao fim o longo processo envolvendo a privatização da TAP. Nesta quarta-feira, 14 de outubro, o Governo português anunciou que o grupo alemão Lufthansa venceu a concorrência, passando a deter 49,9% do capital da empresa e ficando com a responsabilidade da gestão executiva e operacional da companhia.A manutenção dos voos que conectam Portugal e o Brasil fez parte das garantias exigidas pelo Governo à Lufthansa neste processo. Com a privatização, a expectativa é de que a injeção de capital da Lufthansa aumente as capacidades da TAP, não estando previstas alterações nas rotas entre os dois países. Segundo o ministro das Infraestruturas, Miguel Pinto Luz, a proposta do grupo alemão garante "a plataforma para o Brasil e para todos os mercados lusófonos e a manutenção da TAP no grupo Star Alliance".A TAP completa, em 2026, 60 anos de operações no Brasil, destacando que o país é "um mercado-chave". Atualmente, a empresa voa para 14 cidades brasileiras, mas vai encerrar 2026 com 15 operações. O voo mais recente, entre Lisboa e Curitiba, foi inaugurado no mês de julho. O novo, para São Luís, vai começar as operações no próximo dia 26.Clique aqui e siga o canal do DN Brasil no WhatsAppDurante a comemoração do aniversário do primeiro voo entre Brasil e Portugal, Carlos Antunes, diretor da companhia para a América, destacou a importância desta relação luso-brasileira. “Nossa operação é ininterrupta e sempre crescente. A TAP não é um player oportunista, ou que investe no Brasil quando existe uma boa maré ou bons ventos. Ela está no Brasil desde 1966, com o Rio de Janeiro, depois lançou Recife, depois lançou São Paulo e tem vindo a lançar mais rotas. E apesar de estar a fazer 60 anos de Brasil, no ano dos 60 anos lança duas rotas novas, isso mostra a vitalidade do nosso investimento”, avaliou em entrevista ao DN Brasil,A estimativa da empresa é de que 2,1 milhões de passageiros utilizem as rotas entre Brasil e Portugal este ano.A Lufthansa comprou a TAP por 1,2 bilhão de euros, com o compromisso de reforçar a frota da companhia e de investir em outras áreas estratégicas da aeronáutica em Portugal. Com esta negociação, a TAP vai integrar o quarto maior grupo de aviação do mundo..O DN Brasil é o braço do Diário de Notícias dedicado à comunidade brasileira que vive ou pretende viver em Portugal. Os textos são escritos em português do Brasil..Nível de procura por novas rotas da TAP para o Brasil está “de acordo com as expectativas”."Mercado-chave": TAP prevê transportar 2,1 milhões de passageiros entre Brasil e Portugal este ano.TAP vai aumentar frequência de voos entre Lisboa e Porto Alegre