"Mercado-chave": TAP prevê transportar 2,1 milhões de passageiros entre Brasil e Portugal este ano

A TAP prevê que 2,1 milhões de passageiros utilizem as rotas entre Brasil e Portugal neste ano, quando comemora 60 anos de operações no país. Em comunicado enviado ao jornal, a companhia destaca que o mercado brasileiro "é um dos mais importantes para a TAP".Para Luís Rodrigues, CEO da empresa, trata-se de um "mercado-chave" e em expansão. “O Brasil serviu muito bem à companhia nos últimos 60 anos e vai continuar servindo ainda melhor nos próximos 60. O país tem um enorme potencial de crescimento e continua a ser um mercado-chave para a TAP”, afirma.O primeiro voo ocorreu em 17 de junho de 1966, com o Boeing 707 CS-TBA, batizado de “Santa Cruz” em homenagem à histórica travessia de Sacadura Cabral e Gago Coutinho. A aeronave foi pilotada pelo comandante Silva Soares. "Exatamente 44 anos antes deste voo, os aviadores portugueses chegaram ao Rio de Janeiro a bordo do hidroavião Santa Cruz, completando a primeira Travessia Aérea do Atlântico Sul", recorda a companhia.O voo inaugural transportou cerca de 80 passageiros e "marcou o início dos serviços regulares a jato entre Portugal e Brasil, consolidando uma ponte aérea que se tornaria símbolo da ligação entre os dois países".No ano em que celebra seis décadas de atuação, a TAP contará com um total de 15 rotas entre Brasil e Portugal. Em julho, a companhia começará a operar a rota entre Lisboa e Curitiba. Já em outubro, será a vez de São Luís, no Maranhão. Segundo a empresa, os novos destinos "ampliam as possibilidades de viagens a turismo, negócios e de passageiros que procuram ligações internacionais, uma vez que a TAP oferece conexões para dezenas de destinos na Europa, África e América do Norte".De acordo com o CEO, a estratégia da companhia é de longo prazo. “O Brasil é uma peça-chave e talvez um dos maiores ativos que a TAP tem neste momento. Acreditamos no potencial do país e nas oportunidades que ainda existem para aproximar ainda mais brasileiros e europeus”, ressalta.Para marcar o aniversário de 60 anos, a TAP afirma que "reafirma seu compromisso com o mercado brasileiro e projeta os próximos capítulos de uma parceria construída ao longo de seis décadas, com foco em crescimento, conectividade e novas oportunidades entre Brasil e Europa".amanda.lima@dn.pt.TAP vai aumentar frequência de voos entre Lisboa e Porto Alegre.TAP anuncia rota para Curitiba