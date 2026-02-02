TAP vai aumentar frequência de voos entre Lisboa e Porto Alegre

A cidade de Porto Alegre vai passar a ter mais um voo direto para Lisboa pela companhia aérea portuguesa TAP. A partir do próximo mês de julho, serão quatro voos semanais ligando a capital gaúcha a Portugal, com a nova rota funcionando às segundas-feiras.O anúncio foi feito pelo governador do estado do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, e pelo diretor da TAP para as Américas, Carlos Antunes. "Os novos voos reforçam os laços históricos, culturais e econômicos que nos unem e ampliam as oportunidades de intercâmbio. Queremos que cada vez mais pessoas conheçam o nosso Rio Grande do Sul”, afirmou Leite no comunicado de divulgação.Clique aqui e siga o canal do DN Brasil no WhatsAppO voo entre Porto Alegre e Lisboa é o único que liga o estado gaúcho à Europa e chegou a ficar suspenso depois das cheias de devastaram o Rio Grande do Sul em 2024. Em abril do ano passado, a operação foi retomada. Já naquela época, a empresa havia manifestado o interesse em expandir a operação no sul do Brasil."Cumprimos a nossa palavra e, menos de um ano depois, apresentamos um novo investimento. Trabalhamos de forma contínua para ser a principal conexão entre o Estado e a Europa, além de trazer viajantes de mais de 50 países onde operamos para conhecer as belezas e a riqueza cultural gaúcha”, destacou Carlos Antunes, citado no comunicado.O novo voo vai ser inaugurado no dia 6 de julho, com expectativa de que reforce o número de passageiros entre Brasil e Portugal na altura do verão europeu. As viagens para Porto Alegre havia sido suspensas em 2024, após as enchentes que atingiram o Rio Grande do Sul. A operação foi retomada em abril do ano passado..O DN Brasil é uma seção do Diário de Notícias dedicada à comunidade brasileira que vive ou pretende viver em Portugal. Os textos são escritos em português do Brasil..Recorde: TAP transporta mais de 2 milhões de passageiros entre Brasil e Portugal.Azul lança voo Porto-Recife e diz-se atenta a oportunidades em Portugal