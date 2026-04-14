"Orgulho gigantesco". Brasil brilha mais uma vez no Guia Repsol Portugal com premiados e recomendados

O Ryoshi Lisboa já estava em festa. Este mês, o restaurante inicia uma série de jantares especiais em comemoração aos seus dois anos de atividade. Na noite desta segunda-feira, 13 de abril, a festa ganhou mais um elemento. O restaurante foi premiado com Um Sol pelo Guia Repsol, uma espécia de Guia Michelin focado em estabelecimentos em Portugal e na Espanha.Quem subiu ao palco da cerimônia para receber o prêmio foi o chef carioca Lucas Azevedo, um dos sócios e comandante da cozinha do Ryoshi. "Isso é muito bom, é um prazer, é dizer que estamos fazendo um bom trabalho", confessa ao DN Brasil.Lucas é natural do Rio de Janeiro e vem de uma família ligada à gastronomia. "Temos pousadas e restaurantes na zona de Araruama, cabo Frio", conta o chef, que se mudou para Portugal ainda adolescente, aos 16 anos, com o pai, para estudar. "Apesar da família no Brasil estar ligada à gastronomia, nunca pensei que a vida em Portugal iria ser assim, mas, provavelmente, quando nós somos apresentados de berço...", diz.O chef começou a carreira em estabelecimentos tradicionais portugueses, até que chegou à cozinha japonesa. Com o Ryoshi Lisboa, aposta no que define como um "restaurante de provocação", que subverte conceitos tradicionais como o do omakase, um estilo mais intimista e que leva os clientes a dependerem do que os chefs criam naquele dia..Lucas celebra o fato de haver cada vez mais talentos brasileiros dominando a cena da gastronomia internacional. "Quando eu cheguei, tudo era mato", brinca, "principalmente porque havia poucos brasileiros. Obviamente que com tantos excelentes profissionais portugueses que tem aqui, fazer parte e ver as minhas raízes se destacando, fazendo a diferença, dá um orgulho gigantesco", completa, destacando também o talento da sua sous-chef, a paulista Pamela Rubio. "Ela está fazendo um trabalho maravilhoso e estamos a fazer história. Estamos a fazer um caminho bonito não só como restaurante, mas sim também como brasileiros fora do Brasil, não é?", afirma.Profissinal da gastronomia desde o Brasil, Pamela vive em Portugal há três anos e há um ano e meio está no Ryoshi. "Realmente por ter espaço, por ter oportunidades e conhecer outros brasileiros aqui com um sucesso tão grande, também é tudo muito acolhedor", afirma ao DN Brasil. A cerimônia de entega dos prêmios do Guia Repsol foi realizada no Teatro Garcia de Resende, em Évora, e destacou 41 restaurantes com Sóis.Outro talento brasileiro nessa lista é a chef de confeitaria da Herdade da Malhadinha Nova, estabelecimento que também recebeu Um Sol. A paraense Cintia Koerper é a responsável pelos doces, enquanto o seu marido, o chef alemão Joachim Koerper, comanda a cozinha do local, um empreedimento que mescla turismo rural, sustentabilidade e alta gastronomia na região do Alentejo e recebeu uma Estrela Verde este ano, distinção do Guia Michelin aos restaurantes com forte apelo sustentável..Já o restaurante Broto, comandado pelo chef português Pedro Pena Bastos, tem como sous-chef o jovem talento brasileiro Vitor Taiki e também recebeu Um Sol. Paulistano, Vitor tem alçado voos na alta gastronomia portuguesa, conforme o DN Brasil já destacou, passando por diversos restaurantes de alto gabarito, como o Cura, estabelecimento de Estrela Michelin e um dos mais conceituados de Lisboa.Alem dos Sóis, também há brasileiros na lista de Restaurantes Guia Repsol, que são os estabelecimentos recomendados pelo Guia. O asiático YoSo, em Lisboa, tem o comando de Habner Gomes e já é detentor de Uma Estrela Michelin. O CafeZique, na cidade de Loulé, tem Leandro Araújo à frente da cozinha e também entrou nas recomendações do Guia Michelin este ano. E o Pils, também na capital, conta com o talento de Liz Almeida como chef principal.No ano passado, cinco restaurantes brasileiros tinham sido premiados com Sóis. Três deles mantiveram a distição este ano: Cícero, Henrique Leis, em Loulé, e Mercearia Gadanha, em Estremoz. Os outros dois, Arkhe e Sem encerraram as atividades. .O DN Brasil é uma seção do Diário de Notícias dedicada à comunidade brasileira que vive ou pretende viver em Portugal. Os textos são escritos em português do Brasil..Estão no Algarve os novos Três Sóis do Guia Repsol. Eis a lista dos 41 restaurantes distinguidos este ano.Brasileira Michele Marques é a primeira chef confirmada do Festival da Comida Continente 2026