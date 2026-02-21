Chef carioca Michele Marques mistura "Brasil no gingado" com sabores portugueses em restaurante premiado

A carioca Michele Marques, chef da Gadanha Mercearia, em Estremoz, recebeu Um Sol, distinção atribuída pelo Guia Repsol, na cerimônia em Portugal em 2025. O restaurante foi um dos cinco estabelecimentos comandados por chefs brasileiros a serem premiados no evento.A edição deste ano será em Évora, no dia 13 de abril. "É um conforto enorme receber um abraço desses, um abraço carinhoso de Um Sol num restaurante no interior do país. É o reconhcecimento do trabalho de uma equipe que durante anos busca fazer o seu melhor", afirma Michele ao DN Brasil.Clique aqui e siga o canal do DN Brasil no WhatsApp!A carioca vive na região do Alentejo há mais de duas décadas, um percurso que reflete no seu estilo de cozinhar. "Já são 21 anos, eu vou fazer 42, portanto é metade, metade. Metade Brasil que tá sempre lá nas raízes, nos refogados, no jeitinho, nos petiscos e naquele gingado, na maneira de apresentar a cozinha comigo, mas também com os prodtos da terra que escolhi pra viver".A chef fez parte da comitiva portuguesa em Tarragona para acompanhar a premiação do Guia Repsol na Espanha. Assista à entrevista completa no Radar DN Brasil.O Radar DN Brasil vai ao ar todas as sextas-feiras, às 8h, pelos canais do DN Brasil no YouTube e no Spotify, com um balanço da semana e tudo o que interessa aos brasileiros em Portugal..O DN Brasil é uma seção do Diário de Notícias dedicada à comunidade brasileira que vive ou pretende viver em Portugal. Os textos são escritos em português do Brasil."Evento vivido pela comunidade local", diz autoridade do Turismo do Alentejo sobre Gala Guia Repsol em Évora.Assista ao Radar DN Brasil desta sexta, 20 de fevereiro